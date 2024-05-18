Mustafa Cumur'un Vefatının 12. Yılında Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mustafa Cumur'un Vefatının 12. Yılında Anma Programı Düzenlendi

Mustafa Cumur\'un Vefatının 12. Yılında Anma Programı Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde 13 Mayıs 2012'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur, vefatının 12'nci yılında kabri başında anıldı. Anma programına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, diğer siyasetçiler, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Genç, Cumur'un sadece bir siyasetçi olmadığını, aynı zamanda yardımseverliğiyle tanındığını belirterek, onun yokluğunu her zaman hissedeceklerini ancak bıraktığı güzel hatıralarla yaşamaya devam edeceklerini söyledi.

18.05.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde 13 Mayıs 2012'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur, vefatının 12'nci yılında kabri başında anıldı.

Cumur'un Düzköy ilçesi Çalköy Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programına, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, belediye meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Genç, burada yaptığı konuşmada, Cumur'un sadece bir siyasetçi olmadığını, aynı zamanda yardımseverliğiyle tanındığını belirterek, "Trabzon'a büyük hizmetler etmiş, memleketine aşkla bağlı bir insandı. Onun yokluğunu her zaman hissedeceğiz ancak bıraktığı güzel hatıralarla yaşamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Metin Genç, Mustafa Cumur, Milletvekili, AK Parti, Trabzon, trafik, Samsun, Havza, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Cumur'un Vefatının 12. Yılında Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:31:51. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Cumur'un Vefatının 12. Yılında Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement