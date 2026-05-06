Mustafa Gültepe TİM Başkanlığına Aday

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) haziran ayında yapılacak seçimli genel kurul öncesi halen başkanlık görevini yürüten Mustafa Gültepe yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) haziran ayında yapılacak seçimli genel kurul için çalışmalar sürüyor. Halen TİM başkanlık görevini yürüten Mustafa Gültepe Şişli'de bulunan bir otelde yaptığı basın açıklaması ile ikinci dönem için adaylığını açıkladı. Toplantıya TİM Yönetim Kurulu üyeleri, ihracatçı birliklerinin ve sektör kurullarının başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

TİM başkanı olarak yaptıklarını açıklayan Mustafa Gültepe ikinci dönem için hedeflerini dile getirdi. Gültepe "Kuzeyimizde dört yıldır devam eden Ukrayna Savaşı, güneyimizde İsrail'in Gazze'yi işgali, Suriye'de iç savaş ve rejim değişikliği, İran savaşı ve korumacılık eğilimleri küresel ticareti derinden etkiledi. İhracatçılar olarak bu gelişmelerin yansımalarını dolayı şekilde hissettik. Yaklaşık 2,5-3 ay oldu gerilimler devam ediyor. Ticaret yollarında yaşamış olduğumuz belirsizlikler, zaman zaman Süveyş Kanalı'nın kapanması şimdi her sabah haberlere baktığımız zaman Hürmüz Boğazı'yla ilgili olarak açıldı, açılacak her gün farklı bir şeylerle beraber uyanıyoruz" dedi

'TÜRK İHRACATÇISI SON 4 YILDIR DAYANIKLILIK SINAVI VERDİ'

Son 4 yılda yaşananları anlatan TİM Başkanı Mustafa Gültepe "Aslında Türk ihracatçısı son 4 yıldır dayanıklılık sınavı verdi. Bir zorlama yapıldı. Bu zorlama gerek dış faktörler, gerek iç faktörlerle beraber dayanaklılık testi yapıldı bize. Türk ihracatçısı bu sınavlardan bazı sektörler güç kaybetmesine rağmen çıktı diyebiliriz. Rekabetçilikte büyük bir zayıflama oldu. Emek yoğun sektörler başta olmak üzere üretimde daralmalar yaşandı. Sanayide 600 binlik bir daralma oldu. Hizmet sektöründe artış oldu. Oraya doğru bir kayma oldu" diye konuştu.

'KONFERANS SALONU YAPMAYI PALNLIYORUZ2

Gelecek dönem için hedeflerini açıklayan Mustafa Gültepe "STK'larla beraber çalışarak yeni dönemin ekonomi politikalarının belirlenmesinde çok daha fazla katkı sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki 4 senede inşallah 2 senede bitiririz, Dış Ticaret Merkezimizde bir konferans salonu yapmayı planlıyoruz" dedi.