Mustafa Gültepe TİM Başkanlığına Aday - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Gültepe TİM Başkanlığına Aday

Mustafa Gültepe TİM Başkanlığına Aday
06.05.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİM Başkanı Mustafa Gültepe haziran seçimleri için yeniden aday olduğunu açıkladı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) haziran ayında yapılacak seçimli genel kurul öncesi halen başkanlık görevini yürüten Mustafa Gültepe yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) haziran ayında yapılacak seçimli genel kurul için çalışmalar sürüyor. Halen TİM başkanlık görevini yürüten Mustafa Gültepe Şişli'de bulunan bir otelde yaptığı basın açıklaması ile ikinci dönem için adaylığını açıkladı. Toplantıya TİM Yönetim Kurulu üyeleri, ihracatçı birliklerinin ve sektör kurullarının başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

TİM başkanı olarak yaptıklarını açıklayan Mustafa Gültepe ikinci dönem için hedeflerini dile getirdi. Gültepe "Kuzeyimizde dört yıldır devam eden Ukrayna Savaşı, güneyimizde İsrail'in Gazze'yi işgali, Suriye'de iç savaş ve rejim değişikliği, İran savaşı ve korumacılık eğilimleri küresel ticareti derinden etkiledi. İhracatçılar olarak bu gelişmelerin yansımalarını dolayı şekilde hissettik. Yaklaşık 2,5-3 ay oldu gerilimler devam ediyor. Ticaret yollarında yaşamış olduğumuz belirsizlikler, zaman zaman Süveyş Kanalı'nın kapanması şimdi her sabah haberlere baktığımız zaman Hürmüz Boğazı'yla ilgili olarak açıldı, açılacak her gün farklı bir şeylerle beraber uyanıyoruz" dedi

'TÜRK İHRACATÇISI SON 4 YILDIR DAYANIKLILIK SINAVI VERDİ'

Son 4 yılda yaşananları anlatan TİM Başkanı Mustafa Gültepe "Aslında Türk ihracatçısı son 4 yıldır dayanıklılık sınavı verdi. Bir zorlama yapıldı. Bu zorlama gerek dış faktörler, gerek iç faktörlerle beraber dayanaklılık testi yapıldı bize. Türk ihracatçısı bu sınavlardan bazı sektörler güç kaybetmesine rağmen çıktı diyebiliriz. Rekabetçilikte büyük bir zayıflama oldu. Emek yoğun sektörler başta olmak üzere üretimde daralmalar yaşandı. Sanayide 600 binlik bir daralma oldu. Hizmet sektöründe artış oldu. Oraya doğru bir kayma oldu" diye konuştu.

'KONFERANS SALONU YAPMAYI PALNLIYORUZ2

Gelecek dönem için hedeflerini açıklayan Mustafa Gültepe "STK'larla beraber çalışarak yeni dönemin ekonomi politikalarının belirlenmesinde çok daha fazla katkı sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki 4 senede inşallah 2 senede bitiririz, Dış Ticaret Merkezimizde bir konferans salonu yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Gültepe TİM Başkanlığına Aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel’in yerine gelen isim açıklandı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı
Galatasaray’da Dursun Özbek’in yeni yönetim listesi belli oldu Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu
İBB Başkan Vekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet İBB Başkan Vekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
13:14
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap
13:12
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:21:33. #7.12#
SON DAKİKA: Mustafa Gültepe TİM Başkanlığına Aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.