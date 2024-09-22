Mustafa Karataş\'ın Annesi Toprağa Verildi

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İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın acı günü

Ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'ın annesi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

KARABÜK - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın vefat eden annesi Elif Karataş, Karabük'te sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Elif Karataş'ın naaşı sevenleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii'ne getirilirken, Mustafa Karataş burada taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karataş'ın cenazesi Karabük köyü mezarlığına defnedildi.

Cenazeye; Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökçek, KARDEMİR Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan ve sevenleri katıldı.