Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88. yılında Çanakkale'de anıldı - Son Dakika
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Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88. yılında Çanakkale'de anıldı

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Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88. yılında Çanakkale\'de anıldı
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Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Çanakkale'de anma programı yapıldı. Saat 09.05'te hayatın durduğu kentte Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde 67 yaşındaki Mükerrem Sargın, '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirini okudu.

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu (2)

67 YAŞINDAKİ MÜKERREM SARGIN, '10 KASIM' ŞİİRİ OKUNDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de

düzenlenen anma programları kapsamında Biga ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde Mükerrem Sargın (67), '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirini okudu.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerKültür SanatÇanakkale10 KasımGüncelBigaAKMSon Dakika

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