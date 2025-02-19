Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' filmi çekimlerine başlandı - Son Dakika
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Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' filmi çekimlerine başlandı

Mustafa Kutlu\'nun \'Mavi Kuş\' filmi çekimlerine başlandı

'Mavi Kuş'un sinema uyarlaması Kemaliye'de çekiliyor. Ahmet Sönmez yönetiyor, ünlü oyuncular yer alıyor.

19.02.2025 12:19
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Usta hikayeci Mustafa Kutlu'nun sevilen eserlerinden "Mavi Kuş"un aynı adla sinemaya uyarlanan filminin çekimleri başladı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda, Talat Bulut, Tansel Öngel, Emrah Kaman, Kadir Polatçı, Kerim Yağcı ve Nail Kırmızıgül'ün yanı sıra çok sayıda isim yer alıyor.

Kutlu'nun 2002'de okurla buluşan kitabının film uyarlaması, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çekiliyor.

"Kemaliye'nin masalsı atmosferinin hikayemize çok uyacağını düşünüyorum"

Yönetmen Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kutlu gibi bir yazarın en bilinen eserlerinden birini sinemaya uyarlamanın riskli olduğunu söyledi.

Sönmez, "Mavi Kuş, çok sevdiğim ve 5-6 yıldır çekmek için iştiyakla beklediğim bir işti. O gün sonunda geldi. Mustafa Kutlu'yu biraz tanıyorum, 'ağabey' derim kendisine. Onun dünyasıyla benim dünyam arasında çok fark olmadığını düşünüyorum. Mustafa Kutlu, hikayelerini hep sinematografik yazıyor. Onu uyarlamak kısmında çok zorlanmayacağım ama temel zorluk, onun 'Anadolu irfanı' duygusunu perdeye yansıtmak olacak." dedi.

İyi bir oyuncu ekibiyle çalıştıklarını dile getiren Sönmez, eserde 22 ana karakter olduğunu belirtti.

Sönmez, filmin yüzde 60'ının bir otobüste geçeceğini ve neredeyse tek bir mekan hikayesini izleyiciyle buluşturacaklarını anlattı.

Anadolu'nun eşsiz kış manzaralarını ve kışın zorlu şartlarını da beyazperdeye yansıtmak istediklerini ifade eden Sönmez, "Bir kasabadan şehre gitmenin ne kadar zor olduğunu, kış atmosferi üzerinden anlatmaya çalışacağız. Çekimler Erzincan Kemaliye'de olacak. Daha önceki 'Yıldız Tozu' filmi bunun provası gibiydi. Mekansal olarak orayı test etmiş olduk. Kemaliye'nin çok masalsı bir atmosferi var. Hikayemize çok uyacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Çekimleri 4-6 hafta arasında bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sönmez, filmin ulusal ve uluslararası birçok festivalde yarışacağını, filmin başarısının seyircinin göstereceği ilgiyle ölçüleceğini kaydetti.

"Senaryodaki bütün rollerin bir önemi var"

Oyuncu Talat Bulut, Mustafa Kutlu ile 1987'de "Kurtar Beni" filminde tanıştığından bahsederek, oyuncu ekibinin kolektif başarısının önemli olduğu bir senaryoyu hayata geçireceklerini belirtti.

Kolektif oyunculuk kavranınca her şeyin çok daha iyi sonuçlar getireceğine inandığını söyleyen Bulut, "Yönetmenin amacı da bu zaten. Onunla oturup konuştuğunuz zaman, gerçekleşebilecek şeyler için umudunuz daha da artıyor." dedi.

Oyuncu Tansel Öngel de filmin hikayesini çok beğendiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Hoca ile çok güzel bir uyum sağladık. Mustafa Kutlu'nun çok güzel bir hikayesi... Bizim için çok heyecanlı bir serüven olacak. Çok karakterli bir ekip işi her şeyden önce. Senaryodaki bütün rollerin bir önemi var. Normalde uyarlamalar biraz sıkıntılıdır, 'Kitap mı film mi?' diye sorulur. Bence böyle bir şey yaşanmayacak. Kitabı okuyan da filmi izleyen de 'Çok iyi bir uyarlama olmuş.' diyecek. Senaryoyu okuduğumda, romanı da bildiğim için çok iyi bir uyarlama olduğunu gördüm. Seyircilerin çok seveceğini, memnun kalacağını düşünüyorum."

Oyuncu Emrah Kaman ise daha çok gişe komedisi işlerde bulunduğunu ancak bu kez farklı bir projede rol alacağını belirterek, "Her oyuncunun rolünün çok kıymetli olduğu bir iş. Her oyuncu çok iyi. İnşallah ben de onlara ayak uydurabilirim. Hikayeyi daha önce okumamıştım ama biliyordum. Senaryonun kendisi sürprizli bir senaryo, ben de okurken şok oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' filmi çekimlerine başlandı - Son Dakika

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