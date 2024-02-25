Mustafa Varank: Bizim arkadaşlarımız işinin ehli insanlar

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bizim arkadaşlarımız emin olun işinin ehli insanlar. Bu işleri yapabilmek kolay değil. Bu işleri yapabilmek için vizyon olması lazım." dedi.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde açılışı yapılan Büyükşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde konuşan Varank, gençlerin spor yapabileceği bir merkezi faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Belediyesinin el ele vererek tesisi inşa ettiklerini belirten Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hizmet üretmek, proje üretmek bu ilçelere, bu büyükşehirlere hizmet etmek laf ile anlatılınca kolay geliyor olabilir ama bunları yapabilmek için bir sevdanız olması lazım. Bir gayretiniz olması lazım. İçinizde yanan bir ateş olması lazım. O ateşle yerinizde duramamanız lazım. Yıldırım'ın neye ihtiyacı ya da Osmangazi'nin neye ihtiyacı var? Bunların peşine düşerek o hizmetleri yapmanız gerekiyor. İşte burada Millet Mahalle'mizin ortasında böyle bir ihtiyacı tespit etti Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyemizle el ele vererek bu güzel tesisi inşa etti."

Bursa'da hizmetin devam etmesini istediklerini aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Biz Bursa'nın her bir köşesini bu hizmetlerle, yatırımlarla buluşturalım istiyoruz. Bu hizmeti buraya kazandırabilmenin yolu ilçe belediye ile Büyükşehir Belediyemizin uyumundan geçiyor. Biz bir hizmete giriştiğimiz zaman önümüze köstek gelmemesi gerekiyor. Birtakım takozların önümüze konmaması gerekiyor. Biz Bursalı hemşehrilerimizi, mahallelerimizi, ilçelerimizi ayırt etmeden bu hizmetleri yapmak istiyoruz. Gelin görün ki muhalefetin yönettiği ilçelerde maalesef önümüze gerçekten duvar çekiliyor. Biz bir hizmet yapmak istediğimizde projemize karşı çıkılıyor. Planlarına karşı çıkılıyor. Bu projeleri iptal ettirmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar."

Varank, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarına güçlü destek istediğini ifade ederek, "Bizim arkadaşlarımız emin olun işinin ehli insanlar. Bu işleri yapabilmek kolay değil. Bu işleri yapabilmek için vizyon olması lazım. Bakıyorsunuz bu muhalefetteki belediyelerde ne vizyon var ne yapabiliyorlar ne de yaptırıyorlar. İşte biz diyoruz ki Bursa'da bu dönemde farklı bir anlayışa gidelim. 17 ilçenin 17'sinde de Cumhur İttifakı'yla inşallah yolumuza devam edelim." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için bir mücadele verdiklerini vurgulayan Varank, "Geçtiğimiz günlerde milli muharip uçağımız Kaan'ın uçuşuna hep birlikte şahitlik ettik. Onu görüp de gururlanmayan var mı? Gerçekten beşinci nesil dünyanın peşinden koştuğu bir uçağı bu kadar kısa sürede uçurabilen dünyada başka bir ülke yok. Biz bunu nasıl başardık? İşte o söylediğim sevdayla başardık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise gençlerin sporla, bilimle ve sanatla büyümesini arzuladıklarını söyledi.

Aktaş, Yıldırım Belediyesi ile birçok hizmeti ilçeye kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz, heyecanımız var. Bizim geleceğimiz olan yavrularımızın hayatına yatırım yapmak gibi zorunluluğumuz var. Bununla ilgili bir tane bile bir şey yapmayanlar ise 'şunu yapacağız, bunu yapacağız' diye çıkıp konuşuyorlar. Biz Ana Kucakları yapıyoruz. Birileri hala 'anaokulu yapacağız' diyor. Bursa'ya 32 tane Ana Kucağı kazandırdık ve bu sayıyı 100'e çıkaracağız. 20 sene Nilüfer'de kentsel dönüşüm yapmayanlar bugün 'kentsel dönüşüm yapacağız' diyor. Kentsel dönüşümü Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi yapıyor. Çalışmalarımız artarak devam edecek."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da 5 yıllık süreçte 22 spor tesisini ilçeye kazandırdıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle tesisin açılışı yapıldı.

Programa, Ak Parti Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin ile davetliler katıldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş'ın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki seçim irtibat ofisi açıldı.