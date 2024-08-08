Afrika savanaları değil! Görüntüler dronla Türkiye'de kaydedildi - Son Dakika
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Afrika savanaları değil! Görüntüler dronla Türkiye'de kaydedildi

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mandalar, sıcak yaz aylarında serinlemek için çaya giriyor. Mandaların sürü halinde suya girip, Afrika savanalarındaki bufalo sürülerini andırdığı anlar, dronla saniye saniye kaydedildi.

08.08.2024 13:16
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Mustafakemalpaşa Çayı'nın Uluabat Gölü'ne döküldüğü havzada bulunan kırsal Karaoğlan Mahallesi'nde yüzyıllardır manda yetiştiriliyor. Meralarda beslenen mandaların günlük sağılanlarına çayın etrafında çobanlar tarafından bakılıyor. Erkek ve büyüme aşamasındaki hayvanlar ise göl kıyısındaki meralarda ilkbahardan sonbahara kadar otlatılıyor.

DRONLA KAYDETTİLER

Besin içeriği ve kalitesiyle tercih edilen manda eti, sütü ve yoğurdu, Karaoğlan'dan yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Mustafakemalpaşa Çayı bölgesindeki meralarda otlayan mandalar, sıcak yaz günlerinde sulak alanlara girerek serinliyor. Mandaların sürü halinde suya girip, Afrika savanalarındaki (tropikal iklim bölgesine özgü bitki örtüsü, Ekvator kuşağındaki otsu bitkilerle kaplı çayırlar) bufalo sürülerini andırdığı anlar, dronla kaydedildi.

Afrika savanaları değil! Görüntüler dronla Türkiye'de kaydedildi

"SU OLMASA MANDA OLMAZ"

Karaoğlan sakinlerinden 60 yaşındaki Mehmet Kızıl, AA muhabirine, mandacılığı gelecek kuşaklara aktarmak için uğraştıklarını söyledi. Köyde 3'üncü, 5'inci kuşak mandacılık yapan ailelerin bulunduğunu belirten Kızıl, mandacılığı milli servet olarak gördüğünü dile getirdi. Mahallenin etrafından geçen akarsuların mandacılığı kolaylaştırdığını vurgulayan Kızıl, şunları söyledi; "Anadolu mandacılığını devam ettirmeye uğraşıyoruz. Mustafakemalpaşa Çayı'nın Uluabat Gölü'ne döküldüğü noktalar bizim için çok büyük bir avantaj. Mandalar burada yatar, kendini serinletir. Meradan suya koştuğu zaman Afrika'daki aslanların kovaladığı bufalo sürüsüne benzer. Burada belgesellerde izlediğimiz Afrika'yı görmüş gibi oluruz. Manda zaten su sığırıdır. Su olmasa manda olmaz. Mandanın olduğu yerde su vardır. İkisi birbirini tamamlar."

Afrika savanaları değil! Görüntüler dronla Türkiye'de kaydedildi

"DİĞER HAYVANLARA BENZEMİYOR"

59 yaşındaki Hüseyin Kırmızı ise dedesinden bu yana üç kuşaktır mandacılıkla uğraştıklarını, kendilerine miras kalan mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti. "Kolay bir iş olan mandacılıkta hayvanın meraya gitmesinin yeterli olduğunu" belirten Kırmızı, "Diğer hayvanlara benzemiyor. Nesli artık tükeniyor. Bizim köyümüzde bile sayıları azaldı." dedi.

Afrika savanaları değil! Görüntüler dronla Türkiye'de kaydedildi
Afrika savanaları değil! Görüntüler dronla Türkiye'de kaydedildi
Afrika savanaları değil! Görüntüler dronla Türkiye'de kaydedildi
Afrika savanaları değil! Görüntüler dronla Türkiye\'de kaydedildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afrika savanaları değil! Görüntüler dronla Türkiye'de kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fahri Sağgül: Bu zamanda gerçekten çok güzel görüntü Allah sayılarını arttırsın ülkemizde hayvancılığın durumu ortada bu görüntüler insan'ın umudunu arttırıyor. 21 2 Yanıtla
  • Irfan KRC: En azından suda timsah yok. 17 3 Yanıtla
  • Ankara null: belli ztn kalitesiz kamera kaydindan :) 2 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Afrika savanaları değil! Görüntüler dronla Türkiye'de kaydedildi - Son Dakika
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