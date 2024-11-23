Muz Seralarında Çürüme Tehlikesi

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MUZ SERALARINDA ÇÜRÜME TEHLİKESİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası oluşan su baskınından tarım alanları zarar gördü. Yağışın en çok hissedildiği mahallelerden Taşağıl'da seralarda zarar oluştu. Su kanallarındaki taşkın nedeniyle ejder meyvesi, blueberry gibi tropikal meyve ile muz serası ve açık alandaki nar ve narenciye bahçeleri zarar gördü. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri sulama kanallarında inceleme yaptı. Suların kısa sürede çekilmemesi durumunda muz seralarında ürünlerde çürüme tehlikesi oluşacağı belirtildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),