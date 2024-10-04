Müzeyyen Şevkin: "Bakanın Mania Kriterlerini Karşılamıyor Dediği Şakirpaşa\'da Teknofest Uçakları Vızır Vızır Uçuyor"

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(ANKARA) – CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yeni yapılan Çukurova Havalimanı işletmecilerine verilen yolcu garantisi nedeniyle Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasını eleştirdi. Şevkin, "87 yıldır hiçbir hava koşulundan etkilenmeyen Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın hava araçlarının geçişlerini engelleyen bir bölgede yer aldığını söylemek tam anlamıyla topu taca atmaktır. Ayrıca Teknofest nedeniyle Adana'da her gün uçak gösterilerinin yapıldığı, uçakların vızır vızır uçtuğu bir havalimanından bahsedilirken biraz daha durmak ve düşünmek gerekir" dedi.

CHP Adana Milletvekii Müzeyyen Şevkin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, 87 yıldan bu yana aynı yerde hizmet veren ve herhangi bir kazanın yaşanmadığı Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasına gerekçe olarak "mania kriterlerini" göstermesine tepki verdi.

"Mania sadece ticari uçuşlara mı var"

Bakan Uraloğlu'nun konumu itibarıyla şehir yerleşimi içine sıkışması ve mania kriterlerinin sağlanamaması nedeniyle genişletilme imkanı bulunmadığını öne sürdüğü Adana Şakirpaşa Havalimanı çevresinin genişlemeye müsait olduğuna işaret eden Şevkin, "87 yıldır hiçbir hava koşulundan etkilenmeyen Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın hava araçlarının geçişlerini engelleyen bir bölgede yer aldığını (mania planı) söylemek tam anlamıyla topu taca atmaktır. Ayrıca Teknofest nedeniyle Adana'da her gün uçak gösterilerinin yapıldığı, uçakların vızır vızır uçtuğu bir havalimanından bahsedilirken biraz daha durmak ve düşünmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"Adanalılar unutmaz"

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın ticari uçuşlar haricindeki devlet hava araçları, ambulans ve yangın söndürmede görevli hava araçları, insansız hava araçları, eğitim ve askeri amaçlı hava araçları gibi havacılık faaliyetleri kapsamında hizmet vermeye devam edeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu'nun tam anlamıyla günah çıkardığını kaydeden Şevkin, "Tüm bunların yapılabildiği bir havalimanında mania planı sadece ticari uçuşlar için mi engel teşkil ediyor? Sayın Bakan tam anlamıyla ipe un seriyor. Adanalılar bunu unutmayacak ve affetmeyecek. Sandıkta hesabını fazlasıyla soracak" dedi.

Türkiye'de en çok kar eden ilk 15 havalimanıyla ilgili soruya Bakan Uraloğlu'nun internet sitesini adres gösterdiğini belirten Şevkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yıl önce Adana'da yaptığı açıklamada Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın geleceğinin Adanalıların isteği doğrultusunda şekilleneceğini belirtmiştir. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir" sorusunu ise yanıtlamadığını belirtti.