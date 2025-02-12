Müzik Yasağı Davasında Kazanan CHP'li İlgezdi

Güncel

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, koronavirüs tedbirleri kalktığı halde 10 Mayıs 2022'de gece 01.00'den sonra müzik yasağı genelgesinin iptali için açtığı davayı kazandı. İlgezdi, konuya ilişkin, "Mahkeme yürütmeyi daha yeni durdurdu. Ancak olan 13 ay yasaklarla boğuşan müzisyenlerimize ve mekanlarda çalışanlara oldu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, koronavirüs tedbirleri kalkmasına rağmen İçişleri Bakanlığı'nın 10 Mayıs 2022 tarihinde gece 01.00'den sonra müzik yasağı ile ilgili genelge çıkarmasına karşı dava açmıştı. Genelgenin iptali için açtığı davayı kazanan İlgezdi, yayımladığı videolu açıklamada şunları kaydetti:

"Geç gelen adalet adalet değildir. Pandemide hiç iş yapamayan müzisyenlerimiz için tedbirler kalktıktan sonra gece 1'den sonra müzik yasağı konmuştu. Bu haksız uygulama için yürütmeyi durdurma talebim yeni sonuçlandı. Mahkeme yürütmeyi daha yeni durdurdu. Ancak olan 13 ay yasaklarla boğuşan müzisyenlerimize ve mekanlarda çalışanlara oldu. Müzisyenlerimiz evlerine ekmek götüremezken, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamazken, 13 ayları keyfi bir kararla, kanunsuzca heba oldu.

"Müzisyenler 13 ay boyunca haksız ve hukuksuz şekilde işlerini yapamadılar"

9 Nisan 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile koronavirus tedbirleri kaldırıldı. Ancak İçişleri Bakanlığı, yetki alanı dışında olmasına rağmen 10 Mayıs 2022'de gece 1'den sonra müzik yasağı ile ilgili genelge çıkardı. Bu haksız uygulamayı derhal Danıştay'a taşıdık. Gece 1 yasağı 23 Haziran 2023'te kaldırıldı. Bu yasağın haksızca alınmış bir karar olduğuna ise mahkeme anca karar verebildi. Yani müzisyenler 13 ay boyunca haksız ve hukuksuz şekilde işlerini yapamadılar.

"Bu süreçte iktidar müzisyenleri unuttu"

Müzik yasakları yüzünden sanatçılar, işletme çalışanları evlerine ekmek götüremedi. İktidar ise müzisyenlere ve sektöre hiçbir destek yapmadı. Müzik susmasın etkinliği 2020 aralıkta ortaya çıktı ancak müzisyenlere cep harçlığı gibi rakamlar ödendi. Bu süreçte iktidar müzisyenleri unuttu. Mekanlarda sınırlı açılmalar yapıldığında da müzik yasağı sürdü. Bu müzik yasağının hukuksuz olduğu bugün Danıştay tarafından kabul edildi. Ama bu kadar geç gelen bir adalet olabilir mi? Eğer biz davayı açtığımızda yürütmeyi durdursalardı müzisyenler 13 ay gece 1 yasağı ile karşı karşıya olmayacaktı."