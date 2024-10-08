Myanmar, ASEAN Zirvesine Temsilci Gönderiyor - Son Dakika
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Myanmar, ASEAN Zirvesine Temsilci Gönderiyor

Myanmar askeri yönetimi, Laos'taki ASEAN Zirvesine ilk kez üst düzey temsilci gönderecek.

08.10.2024 15:47
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Myanmar'da askeri yönetimin, Laos'taki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesine temsilci göndereceği bildirildi.

ASEAN 2024 Dönem Başkanı, Güneydoğu Asya ülkesi Laos, 9-11 Ekim'de ASEAN Liderler Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kyodo ajansının haberine göre Myanmar'daki askeri yönetim, Laos'un başkenti Viyentiyan'daki Liderler Zirvesine üst düzey temsilci gönderecek.

Buna göre Myanmar Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Aung Kyaw Moe, ülkesini temsilen liderler zirvesi ile zirve marjında birçok toplantıya katılacak.

Toplantı, Şubat 2021'de ordunun darbe yaparak demokratik seçilmiş hükümeti devirmesinden beri, Myanmar'ın temsil edildiği ilk düzenli zirve olacak.

Birliğin kararı, askeri yönetimin boykotu

Laos'un ev sahipliğinde bu yılın başındaki ASEAN Dışişleri ve Savunma Bakanları görüşmelerine Myanmar yönetiminin temsilci gönderdiği biliniyor.

Şubat 2021'deki darbe sonrası Ekim 2021'de ASEAN, Myanmar'dan "sadece siyasi olmayan temsilcinin katılımına izin verilmesi" kararı almıştı.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'i de fiilen kapsayan karar sonrası askeri yönetim, zirveye boykot uygulamıştı.

Zirve gündemi

ASEAN Zirvesi, başta bölgesel ekonomik entegrasyon ve güvenlik dahil geniş yelpazede hükümetler arası işbirliği ve diplomasi arayışını hedefliyor.

Güney Çin Denizi ihtilafları, Çin ile ABD arasındaki nüfuz mücadelesi, 10 Güneydoğu Asya ülkesinin liderlerinin gündeminde yer alması bekleniyor.

ASEAN ülkelerinin liderlerinin yanı sıra zirveye "bölgedeki ortak" kabul edilen Çin, Japonya, Güney Kore'den hükümet temsilcileri de katılacak.

Bangkok'ta 1967'de kurulan birlikte Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei yer alıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Myanmar, Güncel, Dünya, Laos, Son Dakika

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