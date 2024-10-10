Myanmar'da Hava Saldırısı: 8 Sivil Hayatını Kaybetti

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Myanmar'da ordunun, Sagaing bölgesinde düzenlediği hava saldırısında biri bebek, biri çocuk 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Myanmar-Now sitesinin, yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Myanmar ordusu, Sagaing'e bağlı Ye-U ve Kawlin ilçelerine hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısı sonucu, biri bebek, biri çocuk 8 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda sivilin yaralandığı iddia edildi.

Ordunun, 26 Eylül'de Arakan eyaletinde sivillerin yaşadığı kamp alanına düzenlediği hava saldırısında en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı ileri sürülmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.