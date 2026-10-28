Nablus Beyta'da İsrail askerleri iki esirin evini yıktı, birini patlayıcıyla uçurdu

Nablus Beyta'da İsrail askerleri iki esirin evini yıktı, birini patlayıcıyla uçurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail askerleri Nablus'un Beyta beldesinde iki Filistinli esirin evini yıktı. Baskında esirlerin yakınları evlerinden çıkarıldı, bir ev patlayıcıyla havaya uçuruldu, diğeri buldozerle yıkıldı; esirler ocak ayında ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail hapishanesindeki iki Filistinli esirden birinin evini patlayıcıyla havaya uçurdu, diğerininkini ise buldozerle yıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus'un Beyta beldesine baskın düzenledi.
Baskında, Filistinli esirler İbrahim Abdulkerim Davud ile Zekeriya Muhammed Davud'un yakınları evlerinden çıkmaya zorlandı.
İbrahim Davud'un evi patlayıcılar kullanılarak havaya uçurulurken, Zekeriya Davud'un evi ise buldozerle yıkıldı.
Evleri yıkılan Filistinliler, ocak ayında İsrail askerlerine ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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