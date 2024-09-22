Nablus'ta 15 Yaşındaki Filistinli Çocuk Yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 15 yaşındaki bir çocuğa ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli çocuğun ayağından yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail özel kuvvetleri, Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktı.

Filistinliler askeri araçlara ve askerlere taş atarken bölgede şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu.

İsrail güçleri, Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara ve Beyt Furik kontrol noktalarından kente askeri takviye yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının 20 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.