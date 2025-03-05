Nablus'ta Filistinli Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nablus'ta Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Filistinli Ahmed Mufid Kilani yaşamını yitirdi.

05.03.2025 02:16
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus'un kuzeybatısındaki Burka kasabasında İsrail ordusu tarafından ateş sonucu 18 yaşındaki Ahmed Mufid Kilani hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun gencin cesedini alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise gencin orduya ait kontrol noktasına saldırdığını ve bu sebeple ateşle karşılık verildiğini iddia etti.

Dün İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de düzenlediği saldırılarda da 2 Filistinli genci öldürmüştü.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail, 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları anımsatmıştı.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta da "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcılarıyla Cenin kenti ve kampında Filistinlilerin araçlarına zarar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nablus'ta Filistinli Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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