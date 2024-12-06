Nablus'ta Filistinli Genç İsrail Askerleri Tarafından Öldürüldü

Güncel

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında başından yaraladığı 23 yaşındaki Mustafa Ahmed Mustafa Meşa'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğusundaki kampa düzenlediği baskında bazı Filistinlileri de gözaltına aldığını aktardı.

Meşa'nın öldürülmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 807'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.