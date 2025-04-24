Nablus'ta İsrail Askerleri İki Filistinliyi Yaraladı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail Özel Kuvvetleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda el-Haşaşin bölgesine baskın düzenledi.

İsrail ordusunun takviye birlikler gönderdiği bölgede, İsrail askerleri bir evi kuşattı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dizinden vurduğu 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk ile ayağından yaraladığı 21 yaşındaki bir Filistinlinin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 955 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.