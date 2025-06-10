Nablus'ta İsrail Saldırısı: 2 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Nablus'ta İsrail Saldırısı: 2 Filistinli Öldü

10.06.2025 21:14
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İsrail ordusu Nablus'ta düzenlediği operasyonda 2 Filistinliyi öldürdü, 4 asker yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin öldürüldüğünü, İsrail ordusundan 4 askerin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Nablus kentinin birçok bölgesinde baskınlar gerçekleştirdi.

Baskınlarda İsrail askerleri, kentin Eski Şehir bölgesini de ablukaya aldı.

İsrail askerleri baskında Filistinlilerin evlerine ve iş yerlerinde zorla arama yaparken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alarak sorguya çekti.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve patlayıcı kullandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail ordusunun yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşlarının yanı sıra Nablus'a buldozerlerle takviye edilmiş kuvvetler konuşlandırdığını söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise 5'i yaralı; 22'si atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen 27 Filistinliye müdahale edildiği belirtildi.

Gazdan etkilenenler arasında bir de bebeğin olduğuna dikkati çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kente yönelik "kapsamlı baskını" ve saldırısı nedeniyle hükümet kurumları, kamu ve özel okullar, üniversiteler ve kent kurumlarında çalışmaların askıya alındığını duyurdu.

İsrail ordusu açıklaması

İsrail ordusu, X platformundan yaptığı açıklamada Nablus'taki Eski Şehir bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, "İsrail ordu güçleri ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Nablus'taki Kasba mahallesine askeri operasyon başlattığı" ifade edildi.

İsrail güçlerinin 250'den fazla evi aradığı, 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bazı silahların bulunduğu ve bunlara el konulduğu iddia edildi.

Aramalar sırasında şüpheli iki kişinin bir askerin silahını almaya çalıştığı ve ateş açıldığı, 4 İsrail askerinin yaralandığı savunuldu.

İsrail ordu güçlerinin ateş açtığı ve 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nablus'ta İsrail Saldırısı: 2 Filistinli Öldü - Son Dakika

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