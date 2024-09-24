Nadir Kelebekler Güney Kore'ye İade Ediliyor

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Güney Kore genelinde, 1930-1940 yılları arasında Güney Koreli böcekbilimci Seok Joo-myung tarafından toplanan ancak daha sonra ortadan kaybolan nadir kelebek türlerine ait örneklerin bazılarının Japonya'dan ülkeye iade edileceği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Biyolojik Kaynaklar Enstitüsünden (NIBR) yetkililer, Güney Kore'de kelebek türlerinin taksonomisine yaptığı önemli katkılarla tanınan Seok'un topladığı nadir kelebek türlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, Seok'un 1930-1940 yılları arasında kelebekleri araştırmak için Kore Yarımadası'nı dolaşarak topladığı 750 binden fazla örneğin 120'sinin Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nden Güney Kore'ye gönderilmesinin planlandığını duyurdu.

"Doktor Kelebek" olarak da bilinen Seok'un Kore Savaşı döneminde kaybolan kelebek örneklerinin sadece 32'sinin ülkede kaldığı biliniyor.