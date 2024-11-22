Nafi Atıf Kansu Eğitimbilim Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Nafi Atıf Kansu Eğitimbilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Nafi Atıf Kansu Eğitimbilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ankara'da düzenlenen törenle Nafi Atıf Kansu Eğitimbilim Araştırmaları ödülleri verildi.

22.11.2024 20:57
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(ANKARA) - Nafi Atıf Kansu Eğitimbilim Araştırmaları ödülleri bu yıl kitap dalında " Ankara'nın Köklü Eğitim Kurumları" adlı kitaba, tez dalında "Yükseköğretimde öğrenen merkezli eğitimin yapılandırılmasında bir model önerisi" başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden Metin Kartal'a, makale dalında "Sınıf öğretmenliğinde farklı uzmanlaşma modellerinin öğrencilere yansımaları: Dört yıllık boylamsal çalışma" adlı çalışma ile Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Nilay T. Bümen ile Dr. Yasin Ay'a layık görüldü.

2014 yılından bu yana Nafi Atıf Kansu'nun torunları tarafından düzenlenen Nafi Atıf Kansu Eğitimbilim Araştırmacıları Ödül Töreni Ankara Ted Üniversitesi'nde yapıldı.  Açılış konuşmacıları arasında Kansu ailesi adına konuşan Gazeteci Işık Kansu,  TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Olcay Yılmaz, Prof. Dr. Yüksel Kavak ve Nafi Atıf Kansu'nun torunu Aykut Kansu vardı.

TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi Olcay Yılmaz yaptığı konuşmada eğitimin önemini vurguladı, "Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımıza yılmadan bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Ressam Celal Binzet "1938-1943 Yurt Gezileri ve Resimleri Sergisi ve Nafi Atıf Kansu" isimli bir sunum yaptı. Sunumun hemen ardından ödül törenine geçildi.

Nafi Atıf Kansu Eğitbilim Araştırma Ödülü kitap dalında Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları'ndan çıkmış olan Ankara'nın Köklü Eğitim Kurumları adlı kitaba, tez dalında "Yükseköğretimde öğrenen merkezli eğitimin yapılandırılmasında bir model önerisi" başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden Metin Kartal'a, makale dalında "Sınıf öğretmenliğinde farklı uzmanlaşa modellerinin öğrencilere yansımaları: Dört yıllık boylamsal çalışma" adlı çalışma ile Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Nilay T. Bümen ile Dr. Yasin Ay'a verildi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nafi Atıf Kansu Eğitimbilim Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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