Nairobi'deki Jomo Kenyatta Havalimanı'nda hava trafik kontrolörleri ve çalışanların grevi, sendika ile otorite anlaşması sonrası sona erdi. - Son Dakika
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Nairobi'deki Jomo Kenyatta Havalimanı'nda hava trafik kontrolörleri ve çalışanların grevi, sendika ile otorite anlaşması sonrası sona erdi.

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Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda hava trafik kontrolörleri ve çalışanların başlattığı grev, Kenya Havacılık İşçileri Sendikası ile Kenya Havalimanları Otoritesi arasında varılan anlaşma sonrası sona erdi. Grev nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edilirken, seferlerde yaşanan gecikmeler yolcuların havalimanında mahsur kalmasına neden oldu ve ülke genelindeki diğer havalimanları da etkilendi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda, hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının başlattığı grev sona erdi.

Kenya Havacılık İşçileri Sendikası Başkanı Moss Ndiema, pazar günü başlayan grevin anlaşmaya varılmasının ardından sona erdiğini açıkladı.

Ndiema, sendikanın Kenya Havalimanları Otoritesi ve diğer ilgili taraflarla anlaşmaya varması üzerine çalışanların iş yavaşlatma eylemini sona erdirdiğini belirtti.

Grev nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edilirken, seferlerde yaşanan gecikmeler çok sayıda yolcunun havalimanında mahsur kalmasına neden oldu.

Kenya'nın diğer bölgelerindeki havalimanlarında yürütülen operasyonlar da grevden etkilendi.

Sendika üyesi çalışanlar, personel alımında adil olmayan uygulamalar yapıldığını, ücretlerin yetersiz olduğunu ve Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nın yönetiminde değişiklik yapılmasının planlandığını savundu.

Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda havalimanı çalışanlarının şubat ayında başlattığı grev, ülke genelinde iç ve dış hat uçuşlarında 4 saate varan gecikmelere yol açmıştı.

Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı, bölgesel ve uluslararası ulaşım açısından Doğu Afrika'nın önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nairobi'deki Jomo Kenyatta Havalimanı'nda hava trafik kontrolörleri ve çalışanların grevi, sendika ile otorite anlaşması sonrası sona erdi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nairobi'deki Jomo Kenyatta Havalimanı'nda hava trafik kontrolörleri ve çalışanların grevi, sendika ile otorite anlaşması sonrası sona erdi. - Son Dakika
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