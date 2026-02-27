Nakliye Asansöründe Ölüm Davasında Talep

İZMİR'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümüne ilişkin görülen davada savcı, nakliye firması yetkilileri tutuklu sanıklar Efecan Güngör ve Mustafa Güngör ile firma çalışanı Y.G.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9'ar yıla kadar hapsini talep etti.

Olay, 20 Eylül 2025'te Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. ile nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör ve Mustafa Güngör, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güngör kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Sanıkların, üçlü koltuğu koyduklarında fırtına denebilecek şiddette bir rüzgar başladığını, bu durumun koltuğun dengesini bozup, sepetten düşmesine neden olduğunu söyledikleri iddianamede yer buldu. Olayda Mustafa Güngör ile Efecan Güngör'ün kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun altı çizildi. Firma çalışanı A.H.M.'nin de kazanın meydana gelmesinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarının etken olduğu belirtildi. Sanıkların olayının yaşanabileceğini öngörmelerine rağmen bu neticenin meydana gelmesini istemedikleri ancak Ebrar'ın ölümüne neden olduğunun altı çizildi ve bu nedenle sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIK SAYISI 4 OLDU

Sanıkların yargılanmalarına bugün Menderes 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Efecan Güngör ve Mustafa Güngör, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan A.H.M. duruşmada yer almadı. Ebrar'ın annesi Songül Lök ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Geçen duruşma mahkeme tarafından sanıkların babası Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Y.G. de dosyaya tutuksuz sanık olarak eklendi. Böylece sanık sayısı 4 oldu.

'TÜM SANIKLAR SUÇLUDUR'

Duruşmada sanık olarak savunma yapan Y.G., "Sanıklar benim çocuklarımdır. Şirketin sahibi benim. 4-5 yıl önce nakliye işini bıraktım. Benim yerime giden şoför var. Nakliye işi yapar. Araç boşta olduğu zaman çocuklarım evden eve nakliye işi yapar. Aracımı onlara para almadan veriyorum. Çocuklarım işçim değildir. Kiralamış oldukları asansör de bana ait değildir" dedi. Y.G.'nin ardından söz verilen Ebrar'ın annesi Songül Lök, Y.G.'den şikayetini yineleyerek, "Sanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Tüm sanıklar suçludur. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

TARAFLARDAN SÜRE TALEBİ

Duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanıklar Efecan Güngör, Mustafa Güngör ve Y.G.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmaları, A.H.M.'nin ise dosyadan ayrılması yönünde görüş bildirdi. Taraflar, esas hakkında mütalaaya ilişkin süre talebinde bulundu. Tarafların süre talebini kabul eden hakim, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Mart'a erteledi.