Nakliye Asansöründe Ölüm Davasında Talep - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nakliye Asansöründe Ölüm Davasında Talep

Nakliye Asansöründe Ölüm Davasında Talep
27.02.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebrar Aktaş'ın ölümüne neden olan sanıklar için savcı 2-9 yıl hapis cezası istedi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümüne ilişkin görülen davada savcı, nakliye firması yetkilileri tutuklu sanıklar Efecan Güngör ve Mustafa Güngör ile firma çalışanı Y.G.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9'ar yıla kadar hapsini talep etti.

Olay, 20 Eylül 2025'te Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. ile nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör ve Mustafa Güngör, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güngör kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Sanıkların, üçlü koltuğu koyduklarında fırtına denebilecek şiddette bir rüzgar başladığını, bu durumun koltuğun dengesini bozup, sepetten düşmesine neden olduğunu söyledikleri iddianamede yer buldu. Olayda Mustafa Güngör ile Efecan Güngör'ün kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun altı çizildi. Firma çalışanı A.H.M.'nin de kazanın meydana gelmesinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarının etken olduğu belirtildi. Sanıkların olayının yaşanabileceğini öngörmelerine rağmen bu neticenin meydana gelmesini istemedikleri ancak Ebrar'ın ölümüne neden olduğunun altı çizildi ve bu nedenle sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIK SAYISI 4 OLDU

Sanıkların yargılanmalarına bugün Menderes 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Efecan Güngör ve Mustafa Güngör, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan A.H.M. duruşmada yer almadı. Ebrar'ın annesi Songül Lök ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Geçen duruşma mahkeme tarafından sanıkların babası Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Y.G. de dosyaya tutuksuz sanık olarak eklendi. Böylece sanık sayısı 4 oldu.

'TÜM SANIKLAR SUÇLUDUR'

Duruşmada sanık olarak savunma yapan Y.G., "Sanıklar benim çocuklarımdır. Şirketin sahibi benim. 4-5 yıl önce nakliye işini bıraktım. Benim yerime giden şoför var. Nakliye işi yapar. Araç boşta olduğu zaman çocuklarım evden eve nakliye işi yapar. Aracımı onlara para almadan veriyorum. Çocuklarım işçim değildir. Kiralamış oldukları asansör de bana ait değildir" dedi. Y.G.'nin ardından söz verilen Ebrar'ın annesi Songül Lök, Y.G.'den şikayetini yineleyerek, "Sanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Tüm sanıklar suçludur. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

TARAFLARDAN SÜRE TALEBİ

Duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanıklar Efecan Güngör, Mustafa Güngör ve Y.G.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmaları, A.H.M.'nin ise dosyadan ayrılması yönünde görüş bildirdi. Taraflar, esas hakkında mütalaaya ilişkin süre talebinde bulundu. Tarafların süre talebini kabul eden hakim, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nakliye Asansöründe Ölüm Davasında Talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Mucizenin ta kendisi 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı
Anlaşma sağlanamıyor Zeki Çelik’in istediği ücret dudak uçuklattı Anlaşma sağlanamıyor! Zeki Çelik'in istediği ücret dudak uçuklattı
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Paşinyan ve Tusk’tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar Paşinyan ve Tusk'tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar
Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Koruma altındaki şahine içki içiren genç, cezadan kaçamadı Koruma altındaki şahine içki içiren genç, cezadan kaçamadı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 18:50:09. #7.12#
SON DAKİKA: Nakliye Asansöründe Ölüm Davasında Talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.