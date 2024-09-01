Nallıhan'da "3. Çayırhan Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi - Son Dakika
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Nallıhan'da "3. Çayırhan Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

Nallıhan\'da "3. Çayırhan Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleştirilen 3. Çayırhan Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali'nde sanatçı Betül Demir sahne aldı. Festivale katılan gaziler sahneye davet edilerek alkışlandı. Etkinlikte halk oyunları ve seymen gösterileri de sunuldu. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

01.09.2024 12:48
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "3. Çayırhan Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

Çayırhan Mahallesi'ndeki göl kenarında organize edilen etkinlikte, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Betül Demir sahne aldı. Sevilen şarkılarının yanı sıra marşları seslendiren Demir, festivale katılan bazı gazileri sahneye davet ederek katılımcılara alkışlattı.

Halk oyunları ve seymen gösterilerinin sunulduğu etkinlikte konuşan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, kendilerinin her daim yanında olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Güngör, "30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bizlere bu ulusu hediye eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nallıhan'da '3. Çayırhan Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nallıhan'da "3. Çayırhan Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi - Son Dakika
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