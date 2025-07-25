Nallıhan\'da Alpagut Turan Etkinliği Başladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Alpagut Turan Dövüş Sanatları etkinliği başladı.

Alpagut Turan Federasyonu tarafından Nallıhan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Tandoğan, Alpagut Turan Federasyon Başkanı Metin Karadeniz ve diğer ilgililer katıldı.

Federasyon Başkanı Karadeniz, etkinliğe destek olanlara teşekkür etti, sporcuları tebrik etti.

Etkinlik, 27 Temmuz'da sona erecek.