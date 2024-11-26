Nallıhan'da Madenciler Özelleştirmeye Karşı Direnişte - Son Dakika
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Nallıhan'da Madenciler Özelleştirmeye Karşı Direnişte

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Çayırhan Termik Santrali'nde süren madenci eylemi 7. günde açlık grevi tehdidiyle devam ediyor.

26.11.2024 13:39
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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemi 7'inci gününde devam ediyor. Kabine toplantısının gündemine taşınan eylemcilerin direnişiyle ilgili henüz sonuç çıkmadı. Madenciler özelleştirmeden vazgeçilmediği takdirde açlık grevine başlayacaklarını söyledi.

Çayırhan Maden Ocağı'da, 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin 7'inci gününde bölgedeki soğuk hava koşullarına rağmen devam ediyor. Yer altında madenciler eylemlerini sürdürürken yer üstündeki işçiler de ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Madenciler, "sesimizi duyan yok mu" ve "direne direne kazanacağız" sloganları atıyor.

Madencilerin eylemi kabine toplantısının gündemine taşınmasına rağmen henüz bir sonuç çıkmadı. Direnen işçiler açlık grevini göze aldıklarını bildirdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan madenciler, şunları kaydetti:

"Olumlu bir dönüş yapılmazsa açlık grevine gideceğiz"

Kararlı olduklarını ve olumlu bir dönüş olmadığı takdirde açlık grevi başlatacaklarını belirten maden işçisi, "İlk günkü aşk ve şevk ile direnmeye devam ediyoruz. İnancımızda kaybımız yok. Bakanlıktan gelen kararı bekliyoruz. Bize olumlu bir dönüş yapılmazsa açlık grevine gideceğiz. Çok kararlıyız. Sonuç alana kadar durmadan devam edeceğiz yolumuza" dedi.

Maden ocağının kar ettiğini anlatan bir başka maden işçisi, "Biz varlık satışına karşıyız. Burası kar eden bir yer. Yıllardır zarar etmedi. Müjdeli bir haber gelene kadar direnmeye devam edeceğiz. Açlık grevine gideceğiz. Yukardan gelecek haberi bekliyoruz" diye konuştu.

"Devletimizin kazanmasını istiyoruz"

Süreç eğer olumlu sonuçlanmazsa açlık grevine gideceklerini söyleyen bir başka işçi, "Kararlıyız, madenciyiz, direneceğiz ve yedinci günde de devam edeceğiz. Varlık satışına hayır. Enerjiyi tekelleştirmeyeceğiz. Devletimizin kazanmasını istiyoruz. Açlık grevini göze alıyoruz. Hep beraber başaracağız" ifadesini kullandı.

"Bu satış iptal olacak"

Bir başka maden işçisi, "Sonuna kadar direneceğiz, dönmeyeceğiz. Bu satış iptal olacak, başka çare yok. B planımız hazır, olumsuz sonuç alırsak açlık grevine gideceğiz, yollara döküleceğiz. Bir şekilde iptal olacak bu iş" şeklinde konuştu.

Nallıhan\'da Madenciler Özelleştirmeye Karşı Direnişte
Kaynak: ANKA

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