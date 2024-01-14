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Namibya'da Alman Soykırımına Uğrayan Halklar Almanya'ya Dava Açma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Namibya'da Alman Soykırımına Uğrayan Halklar Almanya'ya Dava Açma Çağrısı Yaptı

Nama ve Ovaherero halklarının temsilcileri, Namibya'da Alman güçlerinin soykırımına uğradıklarını belirterek, hükümete Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya'ya dava açma çağrısı yaptı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu vurguladılar. Almanya'nın soykırım suçunu unutup İsrail'in soykırımına destek vermesi eleştirildi ve hükümete yerli halka yardım etme çağrısı yapıldı. Namibya hükümeti ise soykırım tazminatı müzakerelerinde halkın haklarının savunulmadığını ileri sürdü.

Namibya\'da Alman Soykırımına Uğrayan Halklar Almanya\'ya Dava Açma Çağrısı Yaptı
14.01.2024 - 22:45,
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Namibya'da Alman güçlerinin soykırımına uğrayan Herero ve Nama halklarının temsilcileri, hükümete Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Almanya'ya dava açma çağrısı yaptı.

Nama Geleneksel Liderler Birliği (NTLA) ve Ovaherero Geleneksel Otoritesi (OTA) yaptığı ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Bizler Nama ve Ovaherero halkları olarak tıpkı bugün İsrail'in Filistin'e yaptığı gibi Alman İmparatorluğu tarafından aynı soykırıma maruz bırakıldık." ifadesi kullanıldı.

Namibya topraklarında Alman sömürgecilerin torunlarının halen ülkenin kıymetli varlıklarını çalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasının bir mihenk taşı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Almanya'nın Nama ve Ovaherero halklarına karşı işlediği soykırım suçunu unutup, İsrail'in işlediği soykırım suçunu savunma sorumluluğu göstermesi çok ilginç... Almanya'nın İsrail soykırımına desteği, modern Alman devletinin devam eden sömürgeci davasını onaylamakta." denildi.

Hükümete, Almanya'nın Namibya'daki soykırımını UAD'ye taşımak için yerli halka yardım etmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Namibya hükümeti de eleştirilerek, soykırım tazminatına ilişkin müzakerelerde halkın haklarının savunulmadığı ileri sürüldü.

Namibya hükümeti dün, Berlin hükümetinin UAD'de İsrail'i savunmasını eleştirmişti.

Namibya soykırımı

Namibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi.

Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.

Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi.

Almanya, 2021'de Namibya'da işlenen suçları soykırım olarak kabul etse de tazminat ödemeyi kabul etmedi.

Almanya, 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1,1 milyar avroluk bir kalkınma fonu oluşturulacağını aktarmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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