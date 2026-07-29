Nanjing\'de Temizlik İşçilerine Soğutucu Yelek

NANJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'in Xuanwu bölgesinde temizlik işçileri, son zamanlarda etkili olan yaz sıcaklıkları nedeniyle soğutucu yelekleriyle görev yapmaya başladı.

Belin her iki yanında içe doğru hava akışı sağlayan minyatür fanlarla donatılmış yelekler, temizlik işçilerinin günün en sıcak saatlerindeki çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve sıcak çarpması riskini azaltmayı amaçlıyor.