Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (7)

Güncel

'YÜKSEL GÜRAN'IN BU DOSYAYA DAHİL EDİLMESİNİ GEREKTİREN BASİT BİR ŞÜPHE DAHİ YOK'

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın 2'nci duruşması, 3'üncü gününde de devam etti. Mütalaaya karşı savunma yapan Yüksel Güran'ın diğer avukatı Furkan Çakır, "Biz Yüksel Güran'ın masum olduğunu bilen bir grup insandık. Yüksel Güran bunu bize hissettirdi. Yüksel Güran'ın bu dosyaya dahil edilmesini gerektiren basit bir şüphe dahi yok. Güran ailesi bu dosyanın başına monte ettirildi. Soruşturma dosyasının başında tutulan tutanaklar var. Bunları kudreti bir delil olarak göremeyiz. Bu bir zandır. Tutanaklar yorumlandı. Dosyaya farklı aksettirildi. Narin'in görüldüğü en son nokta, Nevzat'ın evinin hemen dibiydi. Yüksel Güran'la yapılan görüşmenin tutanağı, akıbeti belli olmadığı halde kızının öldüğünü düşündüğü, iddianamede de 'Kızının öldüğünden emin' şeklinde geçiyor. Bu yapılamaz. Narin'in cenazesi bulunmadan bir gün önce, cesedinin bir çuval içerisinde olduğu bilinmiyor daha. Jandarma, Arif Güran'ın evinde 6 tane çuvalın fotoğrafını çekiyor. Bu normal midir? Bir tutanak daha, Narin'in cesedinin bulunduğu gün tutulmuş. Kadınların kavgası; tutanakta 'Yüksel Güran'ın evine dönerek, o… diye hitap edildi' yazıyor. Yüksel Güran, kızının vefat haberini aldıktan sonra ambulansa alındı. Dolayısıyla bu kavgada bulunması mümkün değil. Bu tutanağa Yüksel Güran monte edildi. İddianamede bu cümle, 'Yüksel Güran'a karşı' şeklinde yazılıyor. Bu dosyada, esastan da usulden de bozulacak. Soruşturmanın savcıları yaptı bunu. Dosyamızın savcısı da aynı kudretle gidiyor" dedi.

'YÜKSEL GÜRAN 'KATILAN' KONUMUNDA OLMASI GEREKİRKEN, 'SANIK' OLARAK YER ALIYOR'

Yüksel Güran'ın beraatını isteyen Çakır, "Çoğunuz görmüştür, daha 21 Eylül tarihine kadar Yüksel Güran, sosyal medya şarlatanları tarafından 'iffetsiz' şekilde itham edildi. Savcı ne yaptı? Narin'in onların kızı olup olmadığına dair DNA testi yapıldı. Normalde yapılmaması gerekir ama siz yaptınız. Bir parmak sallama mevzusu var, bir vekilimiz sanıkların çoğunlukta olduğu yöne parmak salladı. Yüksel Güran ne dedi? 'Bana parmak salladılar' dedi. Yarın öbür gün o parmak sana gelir, seni bulur. Umarım sesim sana geliyordur. Güran ailesinin birçoğu, kolluk personeli ve savcıları yanıltıldı. Jandarma komutanını da yanılttı diyorlar. Yargılamada aceleci olmak, kolluk birimlerinin olayı aydınlatma isteği, yorum, şüpheli veya sanığı suçlu görme iradesi, toplumsal ve sosyal baskı, bu 5 faktörden hangisi bizim dosyamızda yok? Mütalaada, benim müvekkilim yönünden eylemsellik yönünden 'Bence var' deniyor. Ama eylemi yok. Yüksel Güran'ın, o irade olduğunu gösterir, 4 iradesi var. Kolluk birimleri aileyi yanlış yönlendirmiş deniyor. Ucube baz raporu, bu mevzular ortak hakimiyet olarak nitelendiriyor. Mütalaa, 'Tüm deliler toplandıktan sonra verilir' deniyor. Bu bir usul olamaz. Belki gelen belgeler o mütalaayı değiştirecek. Yüksel Güran'ın içeride tutacak bir delil yok. Nevzat diyor ki, 'Narin'i aldım, araca koydum. Arkama baktım. Yüksel Güran tepede ağlıyordu.' Baz analiz raporunda cinayet mahalli ev denildi. Bilirkişilerin uzmanlık alanını bilmiyorum. İmzalar da sahteymiş. Dosyaya sunulan ama alay konusu edilen delil var. Dosyamızın sanığı Salim Güran'ın adımsayar tutanağı var. Salim Güran cinayet saatinde 45 adım atmış. Yüksel Güran 'Katılan' konumunda olması gerekirken, 'Sanık' olarak yer alıyor. Kendisi Narin kızımızın naaşının bulunduğu günde tutuklandı. Hani diyorlar ya, 'Narin bizim kızımız' diye. Haddini bileceksin. Narin senin kızın değil. Beraat hükmü verilmesini arz ve talep ederim" diye konuştu.

'JANDARMA TUTANAKLARINA BEN 'GIYBET TUTANAĞI' DİYORUM'

Yüksel Güran'ın diğer avukatı Doğuş Can Kurucu ise ailenin suçlu hale getirildiğini savunarak, "Gizlilik kararı alındıktan sonra dolaylı ve doğrudan yalan haberlerin pompalandığını görüyoruz. Jandarma tutanaklarına ben 'Gıybet tutanağı' diyorum. Başta müvekkilim olmak üzere aile suçlu hale getirildi. Benim müvekkilimin, Salim Güran'ı aramadığı dosyada zaten var. Ama sosyal medyada dönüyor. Halıların yıkandığı iddiası vardı. Raporda, halıların yıkanmadığı ya da dışarıdan bir tespiti yapılamadı. Ama hala paylaşım atıyorlar. Narin'in 'Prenses' diye köpeği olduğu iddia edildi. Dosya içerisinde bulunmayan konularla algı yapıldı. Narin'in böyle bir köpeği hiçbir zaman olmadı. Köpeklerden korktuğunu da öğrendik. Enes Güran'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu, annenin onu koruduğu iddiası. Köyde çok sayıda isimsiz çocuk mezarlarının olduğu. Aile ile ilgili sürekli suçlamalar. Hediye Güran, ertesi gün hapı almış iddiası. Ceset daha iyi çürüsün diye, amcanın debiyi yükselttiği iddiası. En önemlisi, bazı gazetecilerin en büyük primi şuydu, R.A.'nın Salim'le telefon konuşması. Köyde kanlı eldivenlerin bulunduğu iddiası. İmamın olayın içinde olduğu iddiası. Patates hatlar iddiası. Jandarmayı yanıltan işbirlikçiler, 6 yaşında. O küçük çocuğun iddiasıyla keleş bulundu. İşlerine gelince o küçük çocuğun ifadesi ciddiye alınıyor. Bu yalan haberler, iddianameden önce yürütülen soruşturmanın tutarsız olduğunu gösteriyor. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum" dedi.

KARAR SAAT 21.00'E ERTELENDİ, SAĞLIK PERSONELİ İSTENDİ

Yapılan savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, kararın açıklanması için duruşmaya saat 21.00'e kadar ara verdi. Mahkeme Başkanı, 21.00'de son sözlerin alınacağını belirterek, sağlık personelinin de salonda hazır edilmesini istedi.

Emrah KIZIL- Seyfettin EKEN- Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,