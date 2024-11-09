Narin Güran Cinayet Davası Yeniden Görülmeye Başlandı - Son Dakika
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Narin Güran Cinayet Davası Yeniden Görülmeye Başlandı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında duruşma yeniden başladı, tutukluluk halleri değerlendiriliyor.

09.11.2024 16:35
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DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI

Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davanın duruşması, aradan sonra yeniden başladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi sonrası Narin'in cenazesinin götürüldüğü Adli Tıp önünde basın mensuplarına dönerek, "Gidin, yalan konuşun" dedikten sonra bir yakını tarafından yumruk atılan Oya Yorulmaz, tanık olarak dinlendi. Yorulmaz, "O cümleyi basına söyledim. Bana yumruk vurmadı. Kardeşim Taner Mehmetoğlu, ağzımı kapatmak isterken 'Abla sus' dedi" diye konuştu.

SAVCI, TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme başkanı, Arif Güran'a söz vererek, 'Video dışında araştırılmasını istediğiniz başka bir şey var mı?' diye sordu. Bunun üzerine Arif Güran, "Üs bölgesinin ve Haci Sait'in geriye dönük kamera görüntüleri dışında bir şey yok" dedi. Arif Güran'ın avukatı Berat Kocakaya da "Dara görüntüsü, hava alanı mobese ve Hacı Sait'in kamerasının geriye dönük görüntüleri talebimiz vardır" diye konuştu.

'BU TALEBİNİ ÇOK GÖRMEMEK GEREKİYOR'

Avukat Kocakaya, "Ayrıca Arif Güran'ın acılı bir baba olduğu unutularak birçok saldırıda bulunulmuştur. Az önce de verdiği ifadede, bu olayda fail veya failler kimler varsa cezalandırılmasını talep ediyor. Bunlara dikkat edilmesini talep ediyoruz. Dün fenalaşması bile farklı yöne çekenler oldu. Kamuoyunda birçok şeyler paylaşılmış olsa da alınmış olan görüntülerin saatleri konusunda bir talepte bulunduk. Kendisi kamera görüntülerinin görüldüğü zaman, neyin ne olduğunun ortaya çıkacağına inanıyor. Kızı öldürülmüş bir babanın bu talebini de çok görmemek gerekiyor. 'Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum, bundan dolayı kamera görüntülerini istiyorum' diye röportaj verdi ve ifadesi alınıyor. Narin onun kızı, Enes onun oğlu, Yüksel eşidir. Atılan çirkin iftiralara karşı 'Eşime güveniyorum' diyor. Bu niye problem oluyor ki? 'Şüphelenmiyorum' demesi yargılamaya müdahale değildir. Bu durum, kendisini bu olayı bildiği anlamına gelmemektedir. Vekilimiz, bu olaya karışan fail veya faillerin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelesine devam etmektedir. Ama bu hususta, oğlundan veya eşinden şüphelenmemesi, kendisinin bu olayı bildiği anlamına gelmemektedir. Şikayetimiz devam etmektedir. Baran Güran da tanık olarak dinlendi. Ağabeyin de bu olayda acı çektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden dosyaya müşteki olarak dahil edilmesi talebimiz vardır" dedi.

DARA ÜS BÖLGESİNİN GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

Ailenin talebi sonrası istenen Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin görüntüleri izletildi. Baba Arif Güran'a istediği görüntünün o olup olmadığı soruldu. Arif Güran "Evet, budur" dedi. İyileştirilmiş olan ve en net görüntüler olduğu söylenen, köyü gösteren 21 Ağustos 15.12 saatini gösteren görüntüler, Arif Güran'a izlettirildi. 'Şahin Göz' kameranın ise kayıt yapmadığı söylendi. Daha sonra Arif Güran, mahkeme heyetine, 'Oraya bir terör saldırısı olsa kayıt olmayacak mı?' diye sordu. Mahkeme başkanı da "Savcılık tarafından bize, istenen görüntülerde herhangi bir şey bulunmadığı söylendi" dedi. Diyarbakır Barosu da sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ- Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayet Davası Yeniden Görülmeye Başlandı - Son Dakika

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