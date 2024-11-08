Narin Güran Cinayeti Davasında Gergin Anlar

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Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ikinci gün duruşmasında eski Baro Başkanı Nahit Eren'in sözlerine tepki gösteren Narin'in babası Arif Güran fenalaştı. Salondan çıkarılan Güran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davan duruşmasının ikinci gününde tanıkların açıklamalarıyla sürüyor.

Duruşma, tanıklardan Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın dinlenilmesiyle başladı. Duruşmada, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Baran Güran'a "Dün amca Salim Güran bana, 'neyin peşindesin' diye soruyor. Ben neyin peşindeyim. Biz Adli Tıp'ın önündeydik. Sana teşhis yaptıracaklardı. Ben o teşhise izin vermedim. Bir ağabey, Narin'in bu kokusunu bu halini görmesin istedim. Onu güzel kokusuyla hatırlasın istedim. Ama sen dışarıda bile o kokuyu aldın" sözlerine baba Arif Güran, ağlayarak ve masaya vurarak, "Beni öldürün", diye bağırdı ve salondan çıkarıldı.

Arif Baran, adliye önündeki ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.