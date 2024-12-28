Narin Güran Cinayetinde Gelişmeler

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasını takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Narin'i öldüren failin kim olduğu konusunda yurttaşı ikna edebilecek bir veri elde edilmediğini söyledi.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yargılaması sürüyor. Üç gündür süren duruşmada, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak olan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanıyor.

Diyarbakır 8. Ağır Caza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yargılamaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Duruşmada zaman zaman gerginliğin yaşandığını aktaran Tanrıkulu, yargılamanın adil bir ortamda yürütüldüğü ifade etti. Kararın bugün veya yarın çıkabileceğini ifade eden Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Dosyanın içindeki koşullar, olayın ağırlığı, kamuoyunda yarattığı infial duruşma salonunda zaman zaman yansıyor. Dün akşam gerilimle bitmişti. Bu sabah da biraz gerilimle başladı. Ama sonuçta duruşma kendi akışına devam ediyor. İkame edilen deliller var. O delillerle ilgili olarak avukatlar, savunma makamı sonuçta delilerin hukuka aykırılığı konusunda tartışmalar yaratıyor. Doğal olarak da bu savunmalar salonda zaman zaman gerilime neden oluyor. Ama ceza yargılamasının özünde zaten bu gerilim var. Mahkeme Başkanı buna müdahale ediyor. Aslında içeriden tam yansıdığı gibi duruşma böyle kavga dövüş ya da dışarı atma gibi herhangi bir ortam yok. Bizi izleyen yurttaşlarımız da takip eden yurttaşlarımızla bunu bilsinler. Ceza yargılamasında bu değirmen olur ama bu yargılama biraz önce içeride sanık avukatların da ifade ettiği gibi mümkün olduğu kadar adil bir ortamda yürütülmeye çalışılıyor. Bunu öncelikle bir avukat olarak ve bir milletvekili olarak paylaşmam gerekiyor. Şu anda Enes Güran'ı üçüncü avukatı savunma yapıyor. Daha savunma yapacak bir avukatı daha var. Ondan sonra anne Yüksel Güran'ın savunmasına geçilecek. Onun savunmasından sonra avukatların savunması alınacak ve mahkeme bir ara verecek. Mahkeme eğer kendisini bu üç günlük sürenin sonunda karar için hazır hissediyorsa, sanıklara son sözlerini soracak ve müzakereye çekilecek o müzakere kendi deyimleriyle üç beş saat de olabilir. Bir gün de olabilir. Dolayısıyla duruşma bugün de bitebilir. Hüküm için yarın da ertelenebilir veya pazartesi gününe de bırakılabilir. İlerleyen saatlerde bunu göreceğiz. Sonuçta ceza yargılaması iddianameden sonra duruşma aşamasında sanıklarla ilgili olarak şüphenin yenilmesi için yapılır."

"Eğer o ihmaller olmasıydı bugün bunları konuşmazdık"

Narin'in öldürülmesine ilişkin kamuoyunu ikna edecek bir verinin elde edilmediğine dikkati çeken Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Tam bir vicdani kanaatin oluşması için yapılır. Bunun için de delillerin hukuka uygun bir biçimde ikame edilmesi lazım, yargılama ortamında tartışılması lazım. Her türlü şüphenin sanıklar aleyhine giderilmesi lazım ki bir hüküm kurulabilsin. Aksi halde sanıklar aleyhine bir hüküm kurması mümkün olmaz. Soruşturma halen burada yargılanmayan şüpheliler için devam ediyor. Dolayısıyla savcılık makamı o şüpheliler için ve bu olay için delil toplamaya delil araştırma devam ediyor. Ama bu 4 şüpheliyle ilgili olarak ikame edilen delillerle açılan dava var, iddianame yazıldı. Soruşturma makamlarının gerekli özeni göstermeden, bilerek veya bilmeyerek ama bilerek olduğunu konusunda elimizde kanıt yok. Ama sonuçta bu davanın ağırlığına uygun düşmeyen bir biçimde bazı delillerin karartılmasında ihmal gösterdikleri çok açık. Bunu hem müdahil tarafından duran baro, hem sanık tarafından duran savunma avukatları görüş birliği içerisinde. Eğer o ihmaller olmasıydı bugün bunları konuşmazdık. Doğrudan doğruya sanığın sanığın, failin kim olduğu ve neden öldürdüğü konusunda bir fikrimiz olabilirdi. Yarın eğer hüküm kurulacaksa bütün bunların cevabını arayacağız. Failin kim olduğu konusunda yurttaşı ikna edebilecek bir veri elde edilmiş değil. Narin, neden öldürüldüğü konusunda yurttaşı ikna edebilecek bir veri elde edilmiş değil. Yargılama devam ediyor."