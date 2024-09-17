Narin Güran\'ın Anısına Park Açıldı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı, Sivas'taki parkta yaşatılacak.

Alibaba Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Narin'in adı verilen parkın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, canice katledilen Narin'in anısını ve adını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Narin'in, herkesin yüreğinde derin izler ve acılar bıraktığını belirten Uzun, "Bu acı olay tüm milletimizin yüreğini yaktı. O gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza kıyanlar, yaptıkları caniliklerin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir." dedi.

Uzun, Narin'in adını ve anısını yaşatmak, onun yaşama sevincini ve masumiyetini unutmamanın en önemli görevlerden biri olduğunu aktararak, "Narin kızımızın adını bu parkta yaşatmayı aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak biliyoruz. Güzel ve sevinçli günlerimizi hatırlayalım ama acılı olayları da unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Uzun, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve diğer davetlilerle çocuklar "Narin Çocuk Parkı"nın açılış kurdelesini kesti.