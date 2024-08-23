NARİN'İN KAYBOLDAN ÖNCE SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğlen saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürerken, küçük çocuğun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği yer aldı.
Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,
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