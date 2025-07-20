Narkokapan-Adana 2: 1 Tutuklama

Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-Adana 2" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 16 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de yapılan operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Cuma Y. tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 153'e yükseldi.

Öte yandan Cuma Y'nin, operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışırken müstakil evin damından atlaması sonucu yaralandığı, tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alınmış, 17 ve 18 Temmuz'da adliyeye sevk edilen 157 zanlıdan 152'si tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.