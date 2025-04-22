Narkotik Köpekleri Yalova'nın Kahramanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narkotik Köpekleri Yalova'nın Kahramanı

Narkotik Köpekleri Yalova\'nın Kahramanı

Yalova'daki narkotik köpekleri 'Zeytin' ve 'Gölge', uyuşturucu operasyonlarında önemli rol oynuyor.

22.04.2025 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALOVA Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik köpekleri 'Zeytin' ve 'Gölge' hassas burunlarıyla teşkilatın en büyük yardımcısı. Belçika Malinois cinsi 7 yaşındaki dişi köpek 'Zeytin' ile 6 yaşındaki erkek köpek 'Gölge', ilk görev yerleri olan Yalova'daki narkotik operasyonlarının vazgeçilmezi oldu. Her sabah rutin eğitimleri aksatmadan yaptırılan, aslında uyuşturucu değil, kendilerine ödül olarak verilen topları ararken, uyuşturucuya ulaşan narkotik köpeklerinin hazırlıkları, DHA tarafından görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) eğitilen 6 farklı ırktan köpek, 13 değişik branşta belirlenen testleri geçtikten sonra yurdun dört bir yanında görev alıyor. Suç ve suçlularla mücadelenin gizli kahramanı dedektör köpekler, Köpek Eğitim Merkezi'ndeki ortalama 1 yıllık eğitimlerinin ardından operasyonlara hazır hale geliyor. Yurt içinde huzurun sağlanması için 13 farklı branşta eğitilen köpekler, her 3 ayda 1 tabi tutuldukları testlerden başarıyla geçmeleri halinde ise görev alacakları birimle ilgili eğitim almaya başlıyor. Branş eğitimleri tamamlandıktan sonra emniyet teşkilatında görev alan köpeklerden 3'ü de Yalova Emniyet Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak operasyonlara katılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Yalova'ya gönderilen 3 köpekten 'Zeytin' ve 'Gölge' narkotik, 'Dexter' ise bomba arama görevlerinde kullanılıyor.

Narkotik köpekleri 'Zeytin' ve 'Gölge' hassas burunlarıyla teşkilatın en büyük yardımcısı. Belçika Malinois cinsi 7 yaşındaki dişi köpek 'Zeytin' ile 6 yaşındaki erkek köpek 'Gölge', ilk görev yerleri olan Yalova'daki narkotik operasyonlarının vazgeçilmezi oldu. Her sabah rutin eğitimleri aksatmadan yaptırılan narkotik köpeklerinin hazırlıkları, DHA tarafından görüntülendi. 4 dönümlük arazide her sabah yürüyüş yapan ve eğitmenlerinin eşliğinde madde araması yaptırılıp operasyonlara hazırlanan 'Zeytin' ve 'Gölge'nin her gün eğitime tabi tutulduğunu ve ihtiyaç halinde kısa sürede görev yerlerine sevk edildiğini söyleyen uzman eğitmen polis memuru Cengiz Kazak, "Köpekler 3 aylıkken alınıyor. 3, 6, 9 aylıkken testlerimiz var. Bu testlerden geçen köpekler, Ankara'da uzman eğitmenlerimizce tekrar kontrol edildikten sonra, illere dağıtımları sağlanıyor. İllere dağıtımı yapıldıktan sonra da köpekler kendi branşlarında artık çalışmaya başlıyor" dedi.

'KÖPEKLERİN ASLINDA ARADIĞI ŞEY TOPLARI'

Arama köpeklerinin aslında uyuşturucu değil, kendilerine ödül olarak verilen topları ararken, uyuşturucuya ulaştığını belirten Kazak, "Rutin günlük çalışmalarımız var. Belli saatler aralığında. Görev çıktığında bizlere haber veriliyor. Yeleklerimizi giydirip göreve gidiyoruz. Ev, çiftlik, araç aramaları gibi şüpheli bulduğumuz yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Burası ortalama 4-5 dönümlük bir yer. Köpeklerin ihtiyaçlarını gidermek için de dışarıya çıkarıyoruz. Bu köpekler anlaşılabilir tabirle topa meraklı olanlardan seçiliyor. Narkotik de bomba köpeği de aynı. Aslında aradıkları şey topları. Uyuşturucu aramıyorlar. Buldukları zaman önlerine toplarını atıyoruz. Ödüllerini alıp gidiyorlar. Yani köpeklere, uyuşturucuyu bulmaları için, uyuşturucu kullandırma gibi bir durum yok. Yalova'da 3 köpeğimiz var. 2'si narkotik, 1'i patlayıcı arama köpeğimiz. Bu köpeklere bizim şöyle ihtiyacımız oluyor; küçük alanlarda zaten kendimiz bulabiliyoruz. Yoğun olan bir yer, araçların büyüklüğü, özellikle TIR, otobüs, bagaj aralarında, hassas burunlu köpeklerimize ihtiyaç duyuluyor. Mesela 100 tane bagaj var. Hepsini açma imkanımız olmadığı için, direkt köpeklerimizi götürüyoruz ve gerçekten de büyük faydalar sağlıyorlar" diye konuştu.

'9-10 YAŞ ARALIĞINDA EMEKLİ OLUYORLAR'

Titizlikle bakımları yapılan ve sağlık kontrolleri aksatılmayan köpekler, ihtiyaç halinde kısa sürede görev yerlerine sevk ediliyor. Aramalar ve yol kontrollerinde hassas burunlarıyla polisin en büyük yardımcısı olan eğitimli köpekler 9-10 yaşlarında emekliye ayrılıyor. Emeklilik dönemi için köpeklerin sahiplendirildiğini ya da ilk sahiplerine geri verildiğini söyleyen Kazak, "Köpeklerin durumuna ve eğitimine göre emeklilikleri değişiyor. Genelde Belçika Malinois türü köpekler kullanılıyor. Bunlar da 9 yaş, bilemedin 10 yaşına kadar gidebiliyor. Daha sonra hareketlerinde bir yavaşlama oluyor. Tabiri caizse, 'Benden buraya kadar' denildiğinde köpeklerimizi sahiplendiriyoruz veya ilk sahiplerine geri veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hayvanlar, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Zeytin, Yalova, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narkotik Köpekleri Yalova'nın Kahramanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:13:53. #7.11#
SON DAKİKA: Narkotik Köpekleri Yalova'nın Kahramanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement