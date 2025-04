Narkotik Köpekleri Yalova\'nın Kahramanı

YALOVA Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik köpekleri 'Zeytin' ve 'Gölge' hassas burunlarıyla teşkilatın en büyük yardımcısı. Belçika Malinois cinsi 7 yaşındaki dişi köpek 'Zeytin' ile 6 yaşındaki erkek köpek 'Gölge', ilk görev yerleri olan Yalova'daki narkotik operasyonlarının vazgeçilmezi oldu. Her sabah rutin eğitimleri aksatmadan yaptırılan, aslında uyuşturucu değil, kendilerine ödül olarak verilen topları ararken, uyuşturucuya ulaşan narkotik köpeklerinin hazırlıkları, DHA tarafından görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) eğitilen 6 farklı ırktan köpek, 13 değişik branşta belirlenen testleri geçtikten sonra yurdun dört bir yanında görev alıyor. Suç ve suçlularla mücadelenin gizli kahramanı dedektör köpekler, Köpek Eğitim Merkezi'ndeki ortalama 1 yıllık eğitimlerinin ardından operasyonlara hazır hale geliyor. Yurt içinde huzurun sağlanması için 13 farklı branşta eğitilen köpekler, her 3 ayda 1 tabi tutuldukları testlerden başarıyla geçmeleri halinde ise görev alacakları birimle ilgili eğitim almaya başlıyor. Branş eğitimleri tamamlandıktan sonra emniyet teşkilatında görev alan köpeklerden 3'ü de Yalova Emniyet Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak operasyonlara katılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Yalova'ya gönderilen 3 köpekten 'Zeytin' ve 'Gölge' narkotik, 'Dexter' ise bomba arama görevlerinde kullanılıyor.

Narkotik köpekleri 'Zeytin' ve 'Gölge' hassas burunlarıyla teşkilatın en büyük yardımcısı. Belçika Malinois cinsi 7 yaşındaki dişi köpek 'Zeytin' ile 6 yaşındaki erkek köpek 'Gölge', ilk görev yerleri olan Yalova'daki narkotik operasyonlarının vazgeçilmezi oldu. Her sabah rutin eğitimleri aksatmadan yaptırılan narkotik köpeklerinin hazırlıkları, DHA tarafından görüntülendi. 4 dönümlük arazide her sabah yürüyüş yapan ve eğitmenlerinin eşliğinde madde araması yaptırılıp operasyonlara hazırlanan 'Zeytin' ve 'Gölge'nin her gün eğitime tabi tutulduğunu ve ihtiyaç halinde kısa sürede görev yerlerine sevk edildiğini söyleyen uzman eğitmen polis memuru Cengiz Kazak, "Köpekler 3 aylıkken alınıyor. 3, 6, 9 aylıkken testlerimiz var. Bu testlerden geçen köpekler, Ankara'da uzman eğitmenlerimizce tekrar kontrol edildikten sonra, illere dağıtımları sağlanıyor. İllere dağıtımı yapıldıktan sonra da köpekler kendi branşlarında artık çalışmaya başlıyor" dedi.

'KÖPEKLERİN ASLINDA ARADIĞI ŞEY TOPLARI'

Arama köpeklerinin aslında uyuşturucu değil, kendilerine ödül olarak verilen topları ararken, uyuşturucuya ulaştığını belirten Kazak, "Rutin günlük çalışmalarımız var. Belli saatler aralığında. Görev çıktığında bizlere haber veriliyor. Yeleklerimizi giydirip göreve gidiyoruz. Ev, çiftlik, araç aramaları gibi şüpheli bulduğumuz yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Burası ortalama 4-5 dönümlük bir yer. Köpeklerin ihtiyaçlarını gidermek için de dışarıya çıkarıyoruz. Bu köpekler anlaşılabilir tabirle topa meraklı olanlardan seçiliyor. Narkotik de bomba köpeği de aynı. Aslında aradıkları şey topları. Uyuşturucu aramıyorlar. Buldukları zaman önlerine toplarını atıyoruz. Ödüllerini alıp gidiyorlar. Yani köpeklere, uyuşturucuyu bulmaları için, uyuşturucu kullandırma gibi bir durum yok. Yalova'da 3 köpeğimiz var. 2'si narkotik, 1'i patlayıcı arama köpeğimiz. Bu köpeklere bizim şöyle ihtiyacımız oluyor; küçük alanlarda zaten kendimiz bulabiliyoruz. Yoğun olan bir yer, araçların büyüklüğü, özellikle TIR, otobüs, bagaj aralarında, hassas burunlu köpeklerimize ihtiyaç duyuluyor. Mesela 100 tane bagaj var. Hepsini açma imkanımız olmadığı için, direkt köpeklerimizi götürüyoruz ve gerçekten de büyük faydalar sağlıyorlar" diye konuştu.

'9-10 YAŞ ARALIĞINDA EMEKLİ OLUYORLAR'

Titizlikle bakımları yapılan ve sağlık kontrolleri aksatılmayan köpekler, ihtiyaç halinde kısa sürede görev yerlerine sevk ediliyor. Aramalar ve yol kontrollerinde hassas burunlarıyla polisin en büyük yardımcısı olan eğitimli köpekler 9-10 yaşlarında emekliye ayrılıyor. Emeklilik dönemi için köpeklerin sahiplendirildiğini ya da ilk sahiplerine geri verildiğini söyleyen Kazak, "Köpeklerin durumuna ve eğitimine göre emeklilikleri değişiyor. Genelde Belçika Malinois türü köpekler kullanılıyor. Bunlar da 9 yaş, bilemedin 10 yaşına kadar gidebiliyor. Daha sonra hareketlerinde bir yavaşlama oluyor. Tabiri caizse, 'Benden buraya kadar' denildiğinde köpeklerimizi sahiplendiriyoruz veya ilk sahiplerine geri veriyoruz" ifadelerini kullandı.