Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun: 2025'e Hazırız - Son Dakika
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Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun: 2025'e Hazırız

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 2024 yılını değerlendirerek, 2025 yılında da vatandaş odaklı projelerle hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. Sosyal adalet, uygun fiyatlı hizmetler ve yerel sanatı destekleme konularında önemli adımlar attıklarını ifade etti.

01.01.2025 15:34  Güncelleme: 22:29
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(İZMİR) - Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 2024 yılına çok iş sığdırdıklarını ifade ederek, "2025'e hazırız. Yeni yılda da hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan kararlılıkla çalışacak ve komşularımızın güvenine layık olacağız" dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, geride bıraktıkları 2024 yılını değerlendirdi, 2025 yılına dönük mesajlar verdi.

Göreve geldikleri 2024 yılının nisan ayından bu yana sosyal adaleti, vatandaş odaklı olmayı, doğaya ve tüm canlılara saygıyı kendilerine ilke edindiklerini belirten Uzun, 2025 yılında da toplumun tüm kesimlerine yönelik projeleri birer birer hayata geçireceklerini ifade etti.

Enflasyonun yüksek olduğu, vatandaşların alım gücünün düştüğü bir dönemde belediye yönetimini devraldıklarını belirten Uzun, "Bu sebeple göreve geldiğimizde özellikle 'sosyal adalet' alanında öncü adımlar atmaya karar verdik. 2024 yılında, 'vatandaş odaklı' belediyecilik anlayışımızı sahaya yansıttığımızı düşünüyoruz. Oldukça uygun fiyatlarla hizmet veren Emekliler Lokalimiz ile İzmir'in her köşesinden misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Narlıdere Kent Lokantamızla uygun fiyatlı, lezzetli, sağlıklı gıdayı vatandaşlarımızla buluşturduk. Kış dönemi kurslarımızı ilk defa ücretsiz yaptık, personelimize kreş desteği verdik" diye konuştu.

"Komşularımızın hayatına dokunduk"

Görev süreleri boyunca ilçe halkının yaşam kalitesini yükselten çözümler ürettiklerinin dile getiren Erman Uzun, "Hayata geçirdiğimiz her projede komşularımızın hayatına dokunduk. Elektrikli araç şarj istasyonları kurduk, Komşu İletişim Merkezimizi hayata geçirdik. Kadınlara ve gençlere yönelik birçok çalışmanın altına imza attık, can dostlarımızı hiç ihmal etmedik. İzmir Müzisyenleri Buluşmaları ile yerel sanatçılarımıza destek olduk. Narlıdere Belediyesi olarak 2024'e çok iş sığdırdık, 2025'e hazırız. Yeni yılda da hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan kararlılıkla çalışacak ve komşularımızın güvenine layık olacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor; 2025 yılının her haneye mutluluk, her sofraya bereket, her gönüle sevgi getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun: 2025'e Hazırız - Son Dakika

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