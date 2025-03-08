Narlıdere Belediyesi'nde Kadınlar Günü Kutlaması

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi'nin düzenlediği 'Özgür sesler, güçlü kadınlar' programına katılan Başkan Erman Uzun, vatandaşların ve kadın belediye personelinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Narlıdere Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği, 'Özgür sesler, güçlü kadınlar' etkinliği Narlıdere AKM Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un da katıldığı etkinlikte, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı'na (KİHEP) katılan kursiyerlere sertifikaları da verildi. Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi tarafından gerçekleştirilen 'Özgür Sesler, Güçlü Kadınlar' etkinliğinde adil ücretler ve onurlu çalışma koşulları için verilen mücadeleyle özdeşleşmiş "Ekmek ve Gül" şiiri de okundu.

"Biz ölmek istemiyoruz"

Açılış konuşmalarında ilk sözü alan belediye emekçilerinden Nurgül Çağlar, kadınların hala dünyanın birçok yerinde ayrımcılığa uğradığını ifade ederek, "Kadınlar şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor. Biz ölmek istemiyoruz. Kadınlar sadece evde, mutfakta çocuk büyüten bireyler değildir. Bizler kadınların eşitlik hakkını savunmaya devam edeceğiz. Kadınların hayatını koruyacak tüm hukuki düzenlemelerin takipçisi olacağız. Bir toplumda kadın özgür değilse o toplumun tamamı zincirlenmiş demektir" dedi.

"İyi ki varsınız"

Etkinlikte söz alan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Bugün burada olan sizler, kadınların ellerinde olan imkanları nasıl sonuna kadar zorlayabildiğini biz erkeklere ve toplumun tamamına bal gibi de gösteriyorsunuz. Bazıları istedikleri kadar 'sadece anne ol, eş ol' desin, Türk kadını güçlü olmaya, neler yapabildiğini herkese göstermeye devam ediyor. Kadınlar, hayatın her alanında öncü işler gerçekleştiriyor. Bu vesileyle, Türk kadınına birçok dünya medeniyetinden önce seçme ve seçilme hakkı tanıyarak toplumda hak ettiği yeri edinmesini sağlayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde minnetle eğiliyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. İyi ki varsınız" diye konuştu.