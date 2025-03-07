Narlıdere Belediyesi'nden İzmir Metro'da 8 Mart Öncesi Güçlü Mesaj: "Çizgiyi Geçmeyin" - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi'nden İzmir Metro'da 8 Mart Öncesi Güçlü Mesaj: "Çizgiyi Geçmeyin"

Narlıdere Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, kadına yönelik şiddet, baskı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkati çekmek amacıyla kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde Narlıdere Kaymakamlık-Fahrettin Altay hattındaki duraklara, kadın hakları konusunda farkındalık yaratacak “çizgiyigeçmeyin” etiketleri yerleştirildi. Başkan Erman Uzun, “Kampanya ile Narlıdere’den güçlü bir tavır sergilemek, kadın haklarının sadece kadınların değil, tüm toplumun meselesi olduğunu daha da görünür kılmak istiyoruz” dedi.

07.03.2025 15:42  Güncelleme: 16:19
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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, kadına yönelik şiddet, baskı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkati çekmek amacıyla kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde Narlıdere Kaymakamlık- Fahrettin Altay hattındaki duraklara, kadın hakları konusunda farkındalık yaratacak "çizgiyigeçmeyin" etiketleri yerleştirildi. Başkan Erman Uzun, "Kampanya ile Narlıdere'den güçlü bir tavır sergilemek, kadın haklarının sadece kadınların değil, tüm toplumun meselesi olduğunu daha da görünür kılmak istiyoruz" dedi.

Narlıdere Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddet, baskı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine işaret etmek amacıyla farkındalık çalışması başlattı. İzmir Metro A.Ş.'nin de katkılarıyla yapılan çalışmada Narlıdere Kaymakamlık-F. Altay durakları arasına, kadın hakları konusunda toplumsal bilinci artıracak "çizgiyigeçmeyin" etiketleri yapıştırıldı.

Kadın haklarına dair güçlü mesajlar

Kadına yönelik baskı ve şiddete karşı toplumsal bir duruş sergilemeyi amaçlayan etiketlerin üzerinde kadın haklarına dair farkındalık yaratacak ve kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığın artırılmasına katkı sağlayacak cümleler yer alıyor. Kampanya kapsamında metro istasyonlarına yerleştirilen etiketlerde şu ifadeler yer alıyor:

-"Kadınlar nasıl yaşayacağına kendi karar verir."

-"Kadına şiddetin bahanesi olmaz."

-"Kadınlar nasıl konuşacağına kendi karar verir."

-"Kadınlar kendi sınırlarını kendi belirler."

-"Kadınlar ne giyeceğine kendi karar verir."

-"Kadınlar kaçta sokakta olacağına kendi karar verir."

"Amacımız farkındalık"

Uzun, 8 Mart'ın kadınların eşit haklar mücadelesini hatırlamak, kadın emeğini görünür kılmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Biz de Narlıdere Belediyesi olarak 'Çizgiyi Geçmeyin' farkındalık çalışmasıyla, kadınların hak ve adalet arayışına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz. Narlıdere'den güçlü bir tavır sergilemek, kadın haklarının sadece kadınların değil, tüm toplumun meselesi olduğunu daha da görünür kılmak istiyoruz" diye konuştu.

"Bizim çizgimiz belli"

Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta eşit temsil edilmesi için verilen her desteğin daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için büyük önem taşıdığını dile getiren Uzun, "Bu sebeple 'Çizgiyi Geçmeyin' farkındalık çalışmamızı çok önemsiyoruz. Bizim çizgimiz belli. Biz, 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Kadın haklarına ve eşitliğe dair farkındalığı artırmak için attığımız adıma verdikleri destek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay nezdinde, tüm İzmir Metro Ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın hakları metro yolcularıyla buluşuyor

"Çizgiyigeçmeyin" etiketiyle, kadınların haklarını ve özgürlüklerini vurgulayan mesajlar, metro yolcularıyla buluştu. Kampanya, Narlıdere Kaymakamlık, 100. Yıl Cumhuriyet Şehitlik, Narlıdere İtfaiye, Güzel Sanatlar, DEÜ Hastanesi, Çağdaş, Balçova ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında hayata geçirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere Belediyesi'nden İzmir Metro'da 8 Mart Öncesi Güçlü Mesaj: 'Çizgiyi Geçmeyin' - Son Dakika

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