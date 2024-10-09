Narlıdere Belediyesi'nden Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı

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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen ve 16 hafta sürecek olan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) başlıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelik alarak kadın hakları konusunda birçok çalışmaya imza atan Narlıdere Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı'nı (KİHEP) başlatıyor. Toplam 16 hafta sürecek olan eğitim programı; katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, bu ayrımcılığa ve ihlallere karşı mücadelede bağımsız kadın örgütlenmesinin ve kadın hareketinin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek olan KİHEP kapsamındaki eğitimler Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek. KİHEP'e katılmak isteyen vatandaşların, başvurularını 10 Ekim itibarıyla Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'ne yapmaları gerekiyor.

KİHEP nedir?

KİHEP, gerek ulusal gerek uluslararası yazılı ve sözlü yasaların kadınların yaşamlarını nasıl şekillendirdiği konusunda bilinçlenmesine, hakları ve yasaları öğrenmenin yanı sıra onlar karşısında eleştirel bir bilinç kazanmasına, hakları yaşama geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına yönelik bir eğitim programıdır.

KİHEP, kadınları Türkiye'nin demokratikleşmesi sürecinde aktif birer yurttaş olmaları için destekleyerek, kadınların sivil toplumda ve kamusal alanda diğer aktörlerle ortak çalışarak demokratik bir toplumda anlamlı bir katılıma doğru yol alabilmelerini amaçlar.

Eğitim programının başlıkları arasında; Kadının İnsan Hakları, Anayasal ve Medeni Haklar, Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet, Şiddete Karşı Stratejiler, Kadının Ekonomik Hakları, Toplumsal Cinsiyet Rollerine Duyarlı Çocuk Eğitimi ve Çocuk Hakları, Kadın ve Cinsellik gibi konular yer alıyor.