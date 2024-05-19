Narlıdere Belediyesi 19 Mayıs etkinliklerinde final ve ödül töreni düzenledi - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi 19 Mayıs etkinliklerinde final ve ödül töreni düzenledi

İzmir Narlıdere Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “19 Mayıs Futbol Turnuvası” ve “Liselerarası Basketbol Dostluk Kupası”nda final ve ödül töreni heyecanı yaşandı.

19.05.2024 10:43
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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "19 Mayıs Futbol Turnuvası" ve "Liselerarası Basketbol Dostluk Kupası"nda final ve ödül töreni heyecanı yaşandı.

Narlıdere Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Turnuvası'nda final maçları ile ödül töreni yapıldı. Futbol turnuvasında dereceye giren takımlar sırasıyla Öz Narlıdere, Fırtına ve Narlıdere Emniyet; Basketbol turnuvasında dereceye giren takımlar ise sırasıyla Takev 1, Cahide Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi ve Takev 2 oldu.

Etkinliğe katılan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 19 Mayıs'ta böyle anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"CUMHURİYETİN YILMAZ BEKÇİLERİYİZ"

"19 Mayıs 1919, Anadolu topraklarında kurtuluş ateşinin yakıldığı; mandaya, himayeye karşı bir duruşun, emperyalizmle mücadelenin başladığı gündür. Ulu Önderimiz, ebedi komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i biz gençlere emanet etti. Cumhuriyet'imizin yılmaz bekçisi olan genç bir kardeşiniz olarak buradan söz veriyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bizlere emanet ettiği eserlerini ilelebet yaşatacağız. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin anısına düzenlediğimiz turnuvamıza katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca turnuvaya emek veren hocalarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ulu Önder'imizin gençlere armağan ettiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Başta Büyük Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum."

Kaynak: ANKA

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