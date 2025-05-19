Narlıdere'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

(İZMİR) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Narlıdere'de resmi törenlerle kutlandı. Belediye Başkanı Erman Uzun, "Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o gün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'de de coşkuyla kutlandı.

Narlıdere Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'ndaki törenlere Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Başkan Uzun, Narlıdere Garnizon Komutanı İstikham Albay Halil İbrahim Yılmaz, ilçe protokolü, STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Uğur Durukan'ın günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir konuşma yaptığı törende, okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Öğrencilerin gösterilerini sunduğu programda, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı" hep bir ağızdan okundu.

Uzun, 19 Mayıs 1919'un bir milletin yeniden doğduğu gün olarak simgeleştiğini belirterek, "Cumhuriyete ve çağdaşlığa açılan kapının simgesi 19 Mayıs 1919'un 106'ncı yılında, 7'den 70'e Demokrasi Meydanı'ndaydık, bayramımızı coşkuyla kutladık. Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o gün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.