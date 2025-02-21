Nasuh Mahruki'ye 11 ay 20 gün hapis cezası

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylamayla ilgili bir açıklamasını sosyal medyada eleştirdiği gerekçesiyle hakkında, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dava açılan Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında karar açıklandı. Mahkeme Mahruki hakkında 11 ay 20 gün hapis cezası verdi ancak hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

AKUT kurucusu Nasuh Mahruki'nin, sosyal medya açıklaması nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yargılandığı davanın önceki duruşmasında, esas hakkında mütalaa açıklandı, duruşma savcısı Mahruki hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemişti. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmaya, Nasuh Mahruki, eşi Mine Mahruki, CHP Ankara Milletvekili Ali Gökçek ve avukatları katıldı.

Yargılama sonunda mahkeme kararını açıkladı. Hakim, Mahruki'nin, 11 ay 20 gün hapse mahkum etti ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi. Mahruki, 14 gün tutuklu kalmıştı.