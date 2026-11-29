(ANKARA) - HAVELSAN bünyesinde görev yapan 2 uzman, NATO'nun gelecekteki teknolojik çalışmalarına yön veren Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzu'na seçildi. Türkiye'den seçilen 9 uzmanın 7'si üniversitelerden, 2'si ise HAVELSAN'dan olurken, şirket, Türkiye'de bu havuza uzman göndermeye hak kazanan tek savunma ve teknoloji şirketi oldu.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO), 2026 yılı çalışma gruplarında görev alacak uzmanları belirledi.

HAVELSAN bünyesinde görev yapan 2 uzman, NATO Baş Bilim İnsanı Steen Søndergaard başkanlığındaki uluslararası bilim ağına seçildi.

NATO'nun bu yıl ilk kez Türkiye'den başvuran akademisyenler ve savunma uzmanları arasından 9 kişiyi seçtiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzu'na en fazla bilim insanı gönderen 4 ülkeden biri olduğu bildirildi.

YAPAY ZEKA, SİBER GÜVENLİK VE OTONOM SİSTEMLER ÜZERİNE ÇALIŞACAKLAR

NATO üyesi ve ortak ülkelerden bilim insanları ile mühendisleri bir araya getiren uzman havuzunun, İttifak'ın gelecekteki teknolojik yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. HAVELSAN'dan seçilen uzmanların yapay zeka, siber güvenlik, otonom sistemler ve uzay teknolojileri gibi alanlarda yürütülecek araştırma ve analiz çalışmalarında görev almaları bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında otonomi, dayanıklılık, yeni malzemeler, teknoloji öngörüsü ve savunma stratejilerinin geliştirilmesi konularına odaklanılacağı belirtildi. Uzmanların ayrıca NATO'nun savunma inovasyonu hızlandırıcısı DIANA kapsamında yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamasının planlandığı aktarıldı.

HAZIRLANACAK RAPORLAR NATO'NUN ÜST DÜZEY YÖNETİMİNE SUNULACAK

HAVELSAN'ın açıklamasında, NATO Baş Bilim İnsanı Ofisi koordinasyonunda yürütülen araştırma ve analizlerden elde edilecek bulguların, NATO Genel Sekreteri ve İttifak'ın üst düzey komutanlarına sunulacak stratejik raporlara temel oluşturacağı bildirildi. HAVELSAN'dan seçilen 2 uzmanın çalışmalarının, Türkiye'nin NATO içerisindeki bilimsel temsilini güçlendirmesi ve İttifak'ın savunma teknolojileri alanındaki karar alma süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.