NATO'dan Savunma İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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NATO'dan Savunma İşbirliği Vurgusu

24.06.2025 16:53
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Rutte, NATO'nun savunma üretiminde Rusya'nın gerisinde kalmaması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ülkelerinin savunma üretiminde Rusya'nın gerisinde kalmaması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye gibi NATO müttefikleriyle işbirliği yapması gerektiği mesajını verdi.

Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayi Forumunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le ortak panelde konuştu.

Genel Sekreter, "Bugün NATO'nun askeri üstünlüğü, Çin teknolojisiyle desteklenen ve İran ve Kuzey Kore silahlarıyla donatılmış, hızla yeniden silahlanan Rusya tarafından agresif bir şekilde tehdit ediliyor." dedi.

Forumun amacının birlik ruhuyla hareket etmek olduğuna işaret eden Rutte, "Yüzlerce yeni üretim hattı açtık ve mevcut olanları genişlettik. Artık onlarca yıldır yaptığımızdan daha fazla gemi, uçak ve mühimmat üretme yolundayız. NATO, talep ile işbirliğini artırmak ve inovasyonu geliştirmek için benzersiz gücünü kullanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, "NATO'nun ekonomisinden 25 kat daha küçük olan Rusya'nın bizi (savunma üretiminde) geride bırakması düşünülemez. Savaşı önlemek için daha fazla harcama yapmalıyız. Bu yeni 'üretim' savaşını kazanmalıyız. Bu zirvenin amacı da bu." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, von der Leyen'in de aynı farkındalıkla göreve gelmesinin ardından, Aralık 2024'te ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptığını, İngiltere ile ortaklık anlaşması imzaladığını, Norveç'le bu alandaki ilişkileri yakınlaştırdığını anımsattı.

"Yatırımımızı nasıl yaptığımız, ne kadar yatırım yaptığımız kadar önemlidir"

Von der Leyen de savunma sanayi paydaşlarına hitap ederek, "Avrupa'nın geleceği sadece Ukrayna'daki cephede değil, aynı zamanda fabrikalarınızda da yazılıyor." dedi.

Avrupa'nın güvenlik mimarisinin "tektonik bir değişim"den geçtiğini belirten von der Leyen, son aylarda AB'nin savunmada 2023 hedeflerine odaklandığını anımsattı.

Yarın, NATO müttefiklerinin yeni savunma harcaması hedefleri üzerinde anlaşacağına değinen von der Leyen, "Ancak yatırımımızı nasıl yaptığımız, ne kadar yatırım yaptığımız kadar önemlidir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, şunları kaydetti:

"(Ukrayna'daki savaş nedeniyle tükenen) Stoklarımızı yenilerken, eski sistemlerimizi de modernize etmeli ve yeni teknolojik ihtiyaçları karşılamalıyız. Bu, güvenilir caydırıcılık için hayati önem taşır ve AB'nin burada oynayacağı önemli bir rol var. NATO müttefikler için standartları ve yetenek hedeflerini belirlerken, Birliğimiz farklı endüstriler, sivil ve askeri ve NATO ile NATO dışı ülkeler arasındaki noktaları birleştirmeye yardımcı olabilir."

Kaynak: AA

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