NATO'dan Ukrayna'ya Ek Destek
NATO'dan Ukrayna'ya Ek Destek

12.02.2026 22:25
NATO, Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık ek askeri yardım taahhüt etti. Toplam destek 35 milyar dolar.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin Ukrayna'ya silah tedariki için yüz milyonlarca dolarlık ek destek açıkladığını duyurdu.

"Ramstein" grubu olarak da bilinen Ukrayna Savunma Temas Grubu, 33'üncü toplantısı için NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından İngiltere ve Almanya'nın öncülüğünde Brüksel'deki karargahta bir araya geldi."

NATO Genel Sekreteri Rutte, grubun toplantısının bitiminde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

Rutte, müttefiklerin, NATO'nun ABD yapımı silahların sağlanmasını amaçlayan Öncelikli Ukrayna İhtiyaç Listesi (PURL) girişimi için yüz milyonlarca dolarlık ek destek açıkladığına duyurarak, bugün taahhütlerde bulunan İngiltere, İzlanda, Norveç, İsveç ve Litvanya'ya katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunmasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Rutte, "Tüm ülkelere desteklerini artırmaları ve bu yükü paylaşmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Bugünkü toplantıda toplam 35 milyar dolarlıklık taahhüt

Rutte, bugünkü toplantıda toplam 35 milyar dolarlık ek askeri yardımın taahhüt edildiğini bildirerek, "Bu başarılı bir toplantıydı, ancak Ukrayna'nın güçlü kalabilmesi için daha fazlası yapılmalı." ifadesini kullandı.

Rutte, Almanya ve Fransa'nın ortak savaş uçağı projesinin olası başarısızlığının etkileriyle ilgili bir soru üzerine, ABD'nin bu yıl yalnızca kendisinin sağlayabileceği kritik malzemeler için 12-15 milyar dolar seviyesinde tedarik sağlayabileceğini açıkça ifade ettiğini, yakın gelecekte başka ortaklardan da duyurular beklediğini söyledi.

Ramstein sürecinin geçen yıl şubat ayından bu yana Almanya ve İngiltere Savunma Bakanları tarafından başarılı şekilde yürütüldüğünü belirten Rutte, şöyle devam etti:

"NATO ve Ukrayna ile birlikte çalışan geniş bir Alman-İngiliz koordinasyon ekibi var. NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı tarafından onaylanan kapsamlı Ukrayna ihtiyaç listesi bulunuyor. ABD ise bu listeden yalnızca kendisinin sağlayabileceği öncelikli kalemleri sağlıyor. Bu destek Avrupa müttefikleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada tarafından finanse ediliyor. Sistem bu şekilde işliyor ve başarılı. Ukrayna'nın mücadeleyi sürdürebilmesi için gerekli malzemeleri sağlayabiliyoruz."

Almanya, Ukrayna'ya 5 adet daha füze savunma sistemi teslim etmek istiyor

Alman Savunma Bakanı Pistorius da "Almanya iki projede sizi desteklemek için her şeyi yapacak. Bunlardan biri 'City Dome' hava savunma projesidir. Tehdit altındaki büyük şehirlerin hava savunmasını güçlendirmeyi amaçlar. Hava savunması desteğimizin önceliklerinden biridir." diye konuştu.

Pistorius, ülkesinin 2026 için Ukrayna'ya destek amacıyla toplam 11,5 milyar avro ayırdığını belirterek, uzun menzilli topçu mühimmatı için de finansman sağlayacaklarını bildirdi.

"Ukrayna'nın bu yıl kendini savunabilmesi için destekçilerinden en az 60 milyar dolar gerekiyor." diyen Pistorius, diğer ülkelerin toplam 30 adet PAC-3 füze önleme sistemi bağışlaması halinde Almanya'nın Ukrayna'ya ek olarak 5 adet daha PAC-3 füze önleme sistemi teslim edeceğini söyledi."

Pistorius, bir soru üzerine Alman-Fransız savaş uçağı projesinin başarısız olmadığını, liderler düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

"2026'yı savaşın sona erdiği yıl yapmak istiyoruz"

İngiltere Savunma Bakanı Healey de "Bugün yapılan taahhütlerin Ukrayna'nın yanında olduğumuzun bir göstergesi olarak görülmesini umuyorum." dedi.

Gelecek hafta savaşın 4. yılına gireceğini anımsatan Healey, "Görevimiz Ukrayna'yı bugün desteklemek ve yarının barışını güvence altına almak. Ukrayna için bu önemli yılı büyük taahhütlerle başlatmak için çalıştık. Birlikte hareket edersek hayat kurtarabilir, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e baskı yapabilir ve barışı sağlayabiliriz." diye konuştu.

İngiltere'nin şimdiye kadarki en yüksek askeri yardım seviyesini sağlayarak, 500 milyon poundluk hava savunma paketi açıkladığını hatırlatan Healey, "Putin'e mesajımız açık: Her zamankinden daha birlik ve kararlıyız. Askeri yardımı artıracağız, Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız ve 2026'yı savaşın sona erdiği yıl yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Healey, ülkesinin Ukrayna'nın hava savunması, dronlar ve derin saldırı kabiliyetleri olan öncelikleri doğrultusunda hareket ettiğini, bunlardan en acilinin hava savunması olduğunu v bu katkıyı sağladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Politika, Ukrayna, Savunma, Güncel, Nato

