NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da

Haber: Melis YILDIRIM

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, "Bölgemizde ve özellikle Avrupa-Atlantik bölgesinde pek çok önemli ve kayda değer gelişme yaşanıyor. Bu nedenle, bugün müttefik ortaklar olarak savunma alanında yük paylaşımının nasıl yönetileceğinden, savunma sanayi altyapımızın nasıl güçlendirileceğine ve Ukrayna'ya nasıl barış getirebileceğimize kadar birçok önemli konuyu ele alacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak özellikle bu önemli ve hassas dönemde bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık ve memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, bölgemizde ve özellikle Avrupa-Atlantik bölgesinde pek çok önemli ve kayda değer gelişme yaşanıyor. Bu nedenle, bugün müttefik ortaklar olarak savunma alanında yük paylaşımının nasıl yönetileceğinden, savunma sanayi altyapımızın nasıl güçlendirileceğine ve Ukrayna'ya nasıl barış getirebileceğimize kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Önümüzdeki ay Hollanda'daki Zirve'de liderlerimizin gerçekleştireceği toplantıya hazırlık niteliğinde tartışacağımız başlıca meseleler olacak. Bugün daha sonra bir basın toplantısı düzenleyeceğim ve bu basın toplantısında sizlerin sorularını da yanıtlayacağım."