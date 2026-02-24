NATO Dynamic Manta 2026 Tatbikatı İtalya'da Başladı - Son Dakika
NATO Dynamic Manta 2026 Tatbikatı İtalya'da Başladı

24.02.2026 01:25
NATO'nun denizaltı savunma tatbikatı Dynamic Manta 2026, İtalya'da başladı ve Türkiye de katılıyor.

NATO'nun denizaltı savunma harbi konusunda müttefik ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta 2026 (DYMA 26)" tatbikatı İtalya'da başladı.

NATO Müttefik Deniz Komutanlığının (MARCOM) organizasyonunda ve İtalya Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikata, Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa ve ABD'nin aralarında bulunduğu 10 müttefik ülke katılıyor.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Katanya limanından müttefik gemi ve denizaltıların sabah saatlerinde denize açılmasıyla başlayan tatbikatın ilk gününde, Türkiye'den TCG 1. İnönü, İtalyan donanmasından "Venuti" ile Yunanistan'ın "Katsonis" denizaltılarının yanı sıra İtalya'dan Schergat fırkateyni ile "Vulcano" ikmal gemisi ve İspanya'dan Navarra fırkateyni görev alırken, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMGM-2) görevli İtalya'nın "Virginio Fasan" ve Yunanistan'ın "Limnos" fırkateyni ve de İtalyan donanmasının AW101 tipi helikopterler ilk gün etkinliklerine destek verdi.

Tatbikatın ilk gününde müttefik unsurları, geçiş ve "vinceks" eğitimlerinin yanı sıra helikopterle yaklaşma, denizaltıların suya dalış ve çıkış eğitimleri yapıldı.

Katılımcı ülkelerin birlik ve unsurlarının, su altındaki her türlü tehdide yanıt vermesi konusunda birlikte çalışabilirlik ve yeterliliklerini artırmayı hedefleyen Dynamic Manta 2026 tatbikatının basına açık ilk gününü, AA muhabiri de İtalya Deniz Kuvvetlerinin Bergamini sınıfı fırkateynlerden Virginio Fasan'dan takip etti.

Türkiye'den 1 denizaltı ve 1 P-72 deniz karakol uçağı katılıyor

NATO'nun planlı yıllık tatbikatlarından Dynamic Manta'ya her yıl istikrarlı şekilde katılan Türkiye, bu yıl iki unsurunu bu tatbikata gönderdi.

Tatbikatta, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki "Gür" sınıfı denizaltılardan TCG 1. İnönü ile bir P-72 deniz karakol uçağı görev alacak.

Grabbe: "Gelişmiş denizaltı savunma harbi taktiklerini icra edeceğiz"

NATO Denizaltıları Komutanı ABD'li Tuğamiral Bret Grabbe, bu yılki Dynamic Manta tatbikatını açmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bu, NATO'nun Akdeniz'deki en önemli denizaltı savunma harbi tatbikatıdır." dedi.

İtalya'nın ev sahipliğinde her yıl düzenlenen bu tatbikatın, NATO genelinden ve farklı harekat alanlarından kuvvetleri bir araya getiren üst düzey, gerçek unsurlarla icra edilen bir eğitim faaliyeti olduğunu dile getiren Grabbe, "Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den denizaltılar, bugün burada bulunan 'Fasan' gemisi gibi denizaltı savunma harbi kabiliyetine sahip savaş gemileri ve 10 farklı NATO ülkesinden deniz karakol uçaklarıyla birlikte görev yapacaktır." diye konuştu.

Grabbe, tatbikat boyunca her gün savaşıyormuş gibi eğitim yapacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Su altı, su üstü ve hava olmak üzere üç harekat alanında entegre şekilde çalışacağız. Kararlıyız ve hazırız. Bunu önümüzdeki haftalarda göstereceğiz. Denizaltılar hem avcı hem de av rolünü üstlenerek görev değiştirecek. Su üstü denizaltı savunma harbi kabiliyetli gemilerimiz ve deniz karakol uçaklarımız bu tehditleri tespit etmeyi, takip etmeyi ve gerekirse etkisiz hale getirmeyi simüle etmeyi uygulayacak. Gelişmiş denizaltı savunma harbi taktiklerini icra edeceğiz, hem konvansiyonel hem de gelişmekte olan su altı kabiliyetlerini tatbikata dahil edeceğiz."

Tuğamiral Grabbe, ayrıca AA muhabirinin, Türkiye'nin tatbikata katkısına ilişkin sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Özellikle NATO Denizaltları Komutanı olarak benim açımdan Türkiye, denizaltı savunma harbi kabiliyetine sahip 14 müttefik ülkeden biridir ve burada bu tatbikat kapsamında NATO Harekat Kontrolü (OPCON) altında görev yapmaktadır, tıpkı yıl boyunca rutin olarak yaptıkları gibi. Dolayısıyla, yalnızca Dynamic Manta tatbikatında değil, yıl boyunca NATO Denizaltıları Komutanlığı bünyesinde bizimle birlikte görev yapan Türkiye'den profesyonel denizaltıcıların aramızda bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

NATO Dynamic Manta 2026 tatbikatı 6 Mart'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Türkiye, İtalya, Güncel, Nato, Son Dakika

