NATO Genel Sekreteri İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail'in Gazze'de insani yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını hedef alan saldırısını kınadı.
Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Genel Sekreter, bir gazetecinin "(Gazze'de) Bir dizi yardım görevlisinin öldürülmesi ve İsrail'in hava saldırısı sonucu orada yaşanan insani krize ilişkin tepkinizi öğrenebilir miyiz? Bir NATO üyesinin, İsrail'e mühimmat ve silah sağlamaya istekli ve muktedir görünürken aynı şeyi Ukrayna için yapamıyor olması sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna yanıt verdi.
Gazze'de yaşananların "insani felaket" olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Acı çekildiğini görüyoruz, sivillerin öldürüldüğünü görüyoruz ve yardım görevlilerine yönelik saldırıyı da gördük, saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, Gazze'de devam eden saldırıların, siviller ve bölgedeki insani yardım çalışanları için ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, " Birleşik Krallık, ABD ve diğer pek çok müttefikin bu çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması amacıyla bir tür ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. NATO doğrudan bir rol oynamamaktadır ancak NATO müttefiklerinin çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır." şeklinde konuştu.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
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