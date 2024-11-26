NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna İçin Destek Çağrısı

NATO Genel Sekreteri\'nden Ukrayna İçin Destek Çağrısı

Rutte, Rusya'nın drone saldırılarının ardından Ukrayna'ya acil askeri yardım gerektiğini vurguladı.

26.11.2024 18:57
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşık 200 dron ile saldırmasının ardından, Kiev'e acilen daha fazla destek sağlanması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin ardından Yunanistan'ı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya acilen daha fazla askeri yardımda bulunulması gerektiğini dile getirdi. Başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile bir araya gelen Rutte, "Bizim desteğimiz Ukrayna'nın mücadeleye devam edebilmesini sağladı. Ancak şimdi, çatışmanın gidişatını değiştirebilmek için daha ileri gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rutte, bu bağlamda Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemleri gönderilmesi ve geçen Temmuz ayında, ABD'nin başkenti Washington'da yapılan NATO Zirvesi'nde verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Söz konusu zirvede, askeri yardımların ve Ukraynalı askerlere verilecek eğitimin koordine edilebilmesi için bir NATO komuta merkezi kurulması ve 2024 yılında Ukrayna'ya 40 milyar euro çapında askeri yardımda bulunulması kararlaştırılmıştı.

Atina'nın ortak hava filosuna katkısı

NATO üyesi Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini de öven Mark Rutte, özellikle Batı ülkelerinin katılımıyla oluşturulmaya çalışılan hava kuvvetleri filosuna Atina'nın sağladığı katkı ile ilgili, "Yunanistan'ın, Ukraynalı pilot ve teknisyenlere verilecek F-16 eğitimini hızlandırma çabasından memnuniyet duyuyorum" dedi. Eski Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna'nın bu sayede "bu acımasız savaştaki" durumunun güçlendirileceğini ifade etti.

Ukrayna, yaklaşık üç yıldan bu yana, Rusya'nın topraklarını işgal etme çabasına karşı kendini Batı'dan aldığı destekle savunmaya çalışıyor. Rusya, son olarak Pazartesiyi Salı gününe bağlayan gece Ukrayna'ya, bugüne dek görülmemiş yoğunlukta bir dron saldırısı düzenledi. Ukrayna hava savunma birliklerinin aktardığı bilgilere göre söz konusu saldırı, 188 insansız hava aracı (İHA) ve İskender-M tipi dört balistik füze ile gerçekleştirildi.

Ukrayinska Pravda isimli haber portalının ilgili haberine göre bu, Rusya'nın bugüne dek aynı anda en çok dronu kullandığı hava saldırısı oldu. Saldırı sebebiyle sadece başkent Kiev'de verilen alarmın beş saat sürdüğü bildiriliyor.

Mitsotakis: AB savunma gücünü arttırmalı

NATO Genel Sekreteri'ni ağırlayan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de, Avrupa Birliği'nin kendi savunma gücünü arttırması ve bunun için de savunma sanayisine daha fazla yatırım yapması gerektiğini dile getirdi. Bu konuda Rutte ile görüş birliği içinde olduklarını vurgulayan Kiryakos Mitsotakis, "AB ile NATO arasında da daha etkin bir iş birliğinin hayata geçirilmesi gerektiğini" ifade etti.

dpa/ ET,BK

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Kaynak: Deutsche Welle

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