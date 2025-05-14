NATO Genel Sekreteri Rutte, Antalya'da AA'ya değerlendirmede bulundu: (2)

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 24-26 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Lahey'deki NATO Zirvesi'nin bir sıçrama ve büyük bir başarı olacağına, NATO'nun, dünyadaki kolektif gücünü ve kendini savunmaya hazır olduğunu Türkiye ve Cumhurbaşkanının (Recep Tayyip Erdoğan) desteğiyle göstereceğine eminim." dedi.

Rutte, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için geldiği Antalya'da, AA'ya değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisi altyapısı alanındaki gelişmelerin NATO'nun imkan ve kabiliyetleri için çok önemli olduğunu vurgulayan Rutte, ekonomik güç bakımından İttifak'ın 25'te biri düzeyindeki Rusya'nın, NATO'nun bir yılda ürettiği mühimmatı üç ayda üretebildiğine dikkati çekti.

Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyaç duyduklarını belirterek gelecekte Türk savunma sanayisinin üretiminin daha da artmasını umduklarını, bunun, Türk ekonomisi ve NATO'nun savunması için iyi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya'da Rheinmetall, İtalya'da Leonardo ve ABD'de Lockheed Martin gibi tüm büyük savunma sanayisi şirketlerinin üretimini artırmasına ihtiyaç duyduklarını belirten NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin bu konuda diğer NATO üyelerine örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

NATO'nun, üye ülkelere savunma harcamalarını artırma çağrısına ve üyelerin buna verdiği karşılıklara ilişkin Rutte, artışa dair bilgi veremeyeceğini ancak NATO içerisinde görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Mark Rutte, üye ülkeleri savunma alanındaki harcamalarını artırmaları konusunda teşvik ettiğini vurgulayarak "Rus tehdidi, uzun vadede devam ediyor. Çin'in ordusunu muazzam bir hızda geliştirdiğini ve bunun NATO topraklarının savunması üzerindeki potansiyel bir etkisini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rutte, "Demir yollarımızın, güzel arabalarımızın geçtiği kara yolları sistemlerimizin gerektiği takdirde 'güzel tanklarımızı' da taşıyabileceğinden emin olmamız gerekiyor." dedi.

"NATO Zirvesi büyük bir başarı olacak"

NATO Genel Sekreteri Rutte, uzay çalışmaları ve gelecekte üye ülkeleri destekleme konusunda gereken bütçeye sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"NATO'da şu andaki izlenimim, tüm müttefiklerin durumu kabul ettiği. Gelecek birkaç haftada detaylar konusunda görüşeceğiz ancak Lahey'deki NATO Zirvesi'nin bir sıçrama ve büyük bir başarı olacağına, NATO'nun, dünyadaki kolektif gücünü ve kendini savunmaya hazır olduğunu Türkiye ve Cumhurbaşkanının (Recep Tayyip Erdoğan) desteğiyle göstereceğine eminim."

Rutte, savunma harcamalarının artırılması konusunda iyimser olduğunu ancak herhangi bir artış oranını şu anda onaylayamayacağını yineledi.

"Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına 72 saatlik acil durumlar için hazırlık yaptırmasına yönelik korku salma girişimi" iddialarına dair Rutte, bu konuya ilişkin tartışmaların aslında artık farklı bir dönemde yaşandığını gösterdiğini ifade etti.

Berlin Duvarı'nın yıkılması ve barış getirmesinden sonra birçok ülkenin savunma harcamalarını düşürerek farklı bir dünyaya doğru ilerlediğini düşündüğünü aktaran Mark Rutte, "Ancak bu doğru değil. Tekrar Rusya tehdidi var, uzun vadede. Dediğim gibi Çin, (ordusunu) geliştiriyor. Terör tehdidi var. Toplumlar, vatandaşlar olarak da herhangi bir durum olması halinde birkaç gün süresince kendilerine bakabilecek farkındalıkta olunması gerekiyor." diye konuştu.

Rutte, bu tür tartışmaların birçok ülkede yaşandığına işaret ederek "Bunun 'savaş çığırtkanlığı' olduğunu düşünmüyorum. Aksine, bu var olduğu açık olan ve kolektif olarak engellemeye çalıştığımız bir tehdide yönelik gerçekçi olmak. Ruslar, bize saldırdıkları takdirde tepkimizin yıkıcı olacağını biliyor. Yine de farklı bir dönemde yaşadığımızın farkında olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğine yönelik öngörüsüne ve genişleme politikasına ilişkin de Rutte, Ukrayna ve diğer ülkelerin NATO üyesi olma niyetlerini dile getirme haklarının bulunduğunu belirterek bu niyetin dile getirilmesinin ardından 32 üye ülkenin bunu değerlendireceğini söyledi.

"Ukrayna'ya ya da bir başkasına NATO üyeliği sözü vermedik"

NATO Genel Sekreteri Rutte, Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde de "Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin geri dönüşü olmayan bir yol olduğunu" yinelediklerini aktararak "Asla Ukrayna'ya ya da bir başkasına bir barış anlaşmasının parçası olarak masada NATO üyeliği sözü vermedik. Olabilirdi ancak böyle bir söz verilmedi." dedi.

Ukrayna'nın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kalıcı bir barışa ulaşmasını sağlamak ile NATO üyeliği isteğinin birbirinden gerçekten ayrılması gerektiğini vurgulayan Rutte, Avrupa coğrafyasındaki diğer ülkelerinin NATO üyesi olma isteğini dile getirmesi halinde bu kararın da Türkiye ve diğer 31 üyenin kararına bağlı olacağını ifade etti.

(Bitti)